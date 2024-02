Hamilton-Mercedes, svolta per il sostituto: c’è l’annuncio

Finalmente si va definendo la questione che tiene maggiormente banco in Formula 1 in questo momento: c’è grande fermento per scoprire il nome del dopo Hamilton

Il passaggio dell’inglese in Ferrari ha aperto un buco difficile da colmare per la Mercedes, visto che come ammesso da Toto Wolff non erano attese queste tempistiche. Il team principal austriaco potrebbe aver già in mente il profilo giusto.

La Formula 1 sta per aprire i battenti della stagione 2024 e già punta il mirino all’anno successivo. I test in Bahrain hanno confermato la bontà del progetto Red Bull e la piena sintonia che Max Verstappen ha con la monoposto disegnata da Adrian Newey. Visti i tempi e la consistenza diventa difficile poter ipotizzare un aggancio da parte dei concorrenti, che si sono mostrati tutti ancora staccati. Quella che ha compiuto un significativo passo in avanti è sicuramente la Ferrari, meno condizionata dal degrado gomme e più semplice da guidare.

Il feedback di Leclerc e Sainz è stato positivo sin dal principio e ha permesso a Vasseur di commentare con ottimismo la fine delle prove di Sakhir. Ovviamente per capire bene i valori in campo bisognerà attendere le prime Qualifiche, di sabato prossimo, anche perché molti potrebbero essersi nascosti riguardo al proprio potenziale. Tra questi c’è la Mercedes, sempre orientata sui long run sia con Hamilton che con Russell. Lewis è tutto sommato felice di potersi giocare le sue ultime carte prima di passare in Ferrari nel 2025.

Mercedes, per il dopo Hamilton il favorito resta Fernando Alonso: anche Trulli lo sponsorizza

Al di là delle competitività attuale, Toto Wolff deve preoccuparsi sulla scelta del sostituto di Hamilton, che andrà individuato nelle prossime settimane. I nomi accostati alle Frecce d’Argento sono molti e il più gettonato sembra essere Fernando Alonso. Una grande chance per il 42 enne asturiano che ha ancora tanta voglia di battagliare in pista.

A sponsorizzare la candidatura del due volte campione del mondo è stato anche un suo ex compagno di squadra, ovvero Jarno Trulli, che con lui ha condiviso il box della Renault. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex pilota abruzzese ha dichiarato: “Io fossi in Mercedes lo prenderei subito e credo che lui felicissimo di guidare una macchina che finalmente funziona”. Il riferimento di Trulli è anche alle scelte passate non sempre fortunatissime vissute da Alonso, che avrebbe meritato molto di più nella sua carriera.

Dubbi sull’età? Per Trulli nessuno, visto anche che come dice lui: “Le macchine di oggi fanno il solletico a chi correva 20 anni fa”.