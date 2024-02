Juve, il punto sugli infortunati: Allegri lancia Alcaraz a Napoli dal 1′?

La vittoria della Juventus in extremis contro il Frosinone ha rilanciato i bianconeri dopo un brutto mese che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri conquistare due punti in quattro giornate tra Empoli, Inter, Udinese e Verona. Contro i ciociari, l’infermeria della Juventus si è arricchita con due infortunati: Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Il francese si è fatto male nel primo tempo della sfida dello Stadium dopo un pestone di Bremer, l’americano, invece, nel tentativo di recuperare un pallone dopo un suo errore, nella ripresa, è caduto male accusando un problema alla spalla. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti nella giornata di ieri hanno confermato quanto anticipato domenica: per Rabiot lussazione della falange del primo dito del piede destro. Per McKennie lussazione alla spalla sinistra. Una doppia assenza pesante in vista del big match di domenica contro il Napoli.

Infortunati Juventus: due cambi di formazione obbligati per Allegri

Chi giocherà al fianco di Manuel Locatelli? Al Maradona, il tecnico bianconero sarà costretto a modificare la formazione iniziale. Quasi sicuramente toccherà a Carlos Alcaraz dal primo minuto così come avvenuto contro il Frosinone dopo l’uscita dal campo di Rabiot. L’altro posto potrebbe essere occupato da Andrea Cambiaso con Timothy Weah dirottato a destra o da Fabio Miretti con la conferma del numero 27 sulla fascia.

La certezza è l’esordio da titolare per l’argentino arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton nel mercato di riparazione: contro il Frosinone non ha sfigurato e, ora, visti gli infortunati in casa Juventus, è pronto per il debutto dal primo minuto.