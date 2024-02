Serie B, 27ª giornata: da Samp-Cremonese ai tre derby

Un martedì bollente apre la 27ª giornata del campionato cadetto di Serie B dove ci saranno diversi scontri diretti per l’alta, la media e la bassa classifica. Oggi i primi due match alle 18:15 nel pomeriggio inoltrato, poi la giornata si chiuderà domani con le ultime tre partite, in serata.

Serie B: una giornata al cardiopalma

Tra le partite più interessanti sicuramente spicca quella tra Sampdoria e Cremonese allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Andrea Pirlo e la Cremonese di Giovanni Stroppa daranno vita sicuramente ad un match importante. La Sampdoria ha ritrovato nel turno scorso una vittoria che mancava dal 28 gennaio, espugnando per 2-1 il campo del Cosenza e con questa vittoria la formazione ligure guidata da Andrea Pirlo è salita a quota 31 punti in classifica, tenendo a distanza la zona playout. La Cremonese ha conquistato un ottimo pareggio nel turno scorso in casa per 2-2 contro il Palermo. Un pari che ha portato la squadra di Giovanni Stroppa a quota 47 punti, scivolando però in terza piazza a meno uno dal Venezia. Continua senza soste la corsa alla serie A con Parma, Venezia, Cremonese, Palermo e Como che lottano per le due poltrone più prestigiose. Se la squadra capolista di Pecchia viaggia quasi indisturbata e oggi cerca l’ennesimo successo al Tardini contro il Cosenza, dietro c’è autentica bagarre: quattro squadre per due punti e un solo posto disponibile.

I derby di giornata

Ben tre derby, invece, caratterizzano la giornata. Il Venezia attende i risultati di oggi per poi provare a forzare la mano domani sera al Penzo nel derby veneto contro un Cittadella sorprendente che corre forte verso l’ennesima partecipazione ai play-off. Il Como gioca il derby del Lario contro il Lecco, ultimo della classe appaiato alla Feralpisalò. Infine, il “derby del sud” in programma al Ceravolo con il Catanzaro dell’ex Vivarini che ospita il Bari di Iachini in una partita che promette scintille e un grande pubblico

Le partite del turno infrasettimanale

Martedì 27 febbraio

Le gare delle 18:15

Ascoli-Brescia

Reggiana-SudTirol

Le gare delle 20.30

Catanzaro-Bari

Lecco-Como

Palermo-Ternana

Parma-Cosenza

Sampdoria-Cremonese

Mercoledì 28 febbraio

Le gare delle 20.30