Shock Red Bull, Verstappen se ne va: già scelto il sostituto

La Red Bull pensa ad un clamoroso ribaltone interno che riguarda Max Verstappen: sul piatto c’è già il nome dell’eventuale sostituto

Il campione del mondo in carica sta subendo lo stravolgimento legato all’HornerGate e al possibile addio di Helmut Marko. La Mercedes sta diventando un’opzione sempre più concreta e questo porterebbe la scuderia di Milton Keynes a scegliere con chi aprire eventualmente un nuovo corso.

Solamente il mercato piloti può incendiare questa stagione di Formula 1, avviata ancora una volta verso il trionfo della Red Bull di Max Verstappen. Al netto della bella doppietta Ferrari a Melbourne, la RB20 ha dimostrato di essere troppo superiore alla concorrenza per essere impensierita. Il fenomeno olandese ha fatto en plein se escludiamo l’Australia e ha intenzione di continuare a scrivere pagine nel libro dei record.

Quello che potrebbe essere da record è l’ingaggio della Mercedes per il #1 nato in Belgio, visto che sul piatto ci sarebbero ben 150 milioni a stagione. Alcune fonti autorevoli hanno parlato di un possibile incontro con le Frecce d’Argento tra Miami e Imola, per arrivare finalmente alla fumata bianca. Di certo l’HornerGate ha lasciato qualche strascico tra il clan Verstappen e il team principal inglese. L’esclusione di Helmut Marko potrebbe costare alla Red Bull l’addio del suo fenomeno.

Red Bull, addio di Verstappen sempre più vicino: tre nomi per sostituirlo

Toto Wolff sta lavorando attentamente per non lasciar trapelare troppe informazioni, ma si sente sempre più convinto di riuscire nell’ingaggio del secolo. A quel punto si aprirebbe il fronte del possibile sostituto di Verstappen in Red Bull. Chi può prenderne il posto?

Le opzioni sono sostanzialmente tre, con due possibili favoriti. Il primo nome è quello di Carlos Sainz, come riportato dalla stampa spagnola, dopo essersi liberato dalla Ferrari è in attesa di una chiamata importante. Lo spagnolo potrebbe prendere il posto di Perez, qualora Verstappen restasse a Milton Keynes fino al 2026 e poi ritrovarsi già nel box per il passaggio di consegne. Chi piace molto a Helmut Marko, come dichiarato ai microfoni di ‘ServusTV’, è il duo della McLaren.

Piastri e Norris sono nel mirino della Red Bull e rappresenterebbero i profili ideali per costruire un ciclo post Max. Entrambi sono legati a Woking fino al 2026, ma in Formula 1 i contratti sono pieni di clausole liberatorie. Chissà che uno dei due non diventi il nuovo pupillo di Horner.