Serie B, due pareggi negli anticipi delle 18:15: il doppio 1-1 rischia di scontentare tutti

Le due gare delle 18:15 valide per il turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie B terminano con un doppio pareggio per 1-1. Nel match del “Mapei Stadium” tra Reggiana e Sudtirol il punteggio si sblocca solo nel secondo tempo, con i padroni di casa in vantaggio al 63′ con Pieragnolo. La risposta dei tirolesi però non si fa attendere, con il pareggio per il definitivo 1-1 firmato da Odogwu al 72′.

Stesso punteggio al fischio finale anche per Ascoli-Brescia. In questo caso però succede tutto nei primi 45 minuti. Al 38′ i bianconeri trovano il vantaggio dopo il calcio di rigore trasformato da Mendes, ma le “Rondinelle” trovano il pareggio in chiusura della prima frazione di gioco con Dickmann.

In virtù di questi risultati il Brescia si porta momentaneamente all’ottavo posto, appaiato al Modena che scenderà in campo tra pochi minuti. Resta invece in zona playout l’Ascoli, mentre Reggiana e Sudtirol continuano a viaggiare appaiate a quota 32 punti.