Ultim’ora Schumacher, annuncio improvviso: arriva la bocciatura

Schumacher, un annuncio arrivato poco fa che non porta buone notizie: la bocciatura è davvero totale

La Formula 1 è pronta a ripartire. Sono iniziati i primi test in Bahrain, con la gara inaugurale dell’anno che darà le prime indicazioni su chi inseguire quest’anno. Sembra complicato non pensare a Verstappen, tre volte campione del mondo.

D’altronde la Red Bull sembra poter effettivamente avere ancora una marcia in più rispetto alla concorrenza delle avversarie: Mercedes e Ferrari su tutte. Queste due scuderie rimangono in prima fila, pronte a scrivere ancora pagine importanti della storia della Formula 1: lo hanno già fatto, però, in un altro ambito.

Perché Lewis Hamilton dopo sei titoli mondiali vinti ha chiuso il suo contratto e nel 2025 sarà un nuovo pilota della Ferrari: un accordo pluriennale che lo vedrà, al posto di Sainz, affiancare Leclerc in un vero e proprio dream team. L’inglese, che ha parlato già da ferrarista qualche ora proprio in occasione dei primi test in quella che sarà la sua ultima stagione con le ‘Frecce d’argento’, non ha potuto non ricordare Michael Schumacher.

Un parallelismo inevitabile quello con il tedesco che alla Ferrari ha scritto pagine di storia irripetibili, diventando una delle leggende viventi più amate di sempre. Solo qualche anno fa però, precisamente il 29 dicembre 2013, la vita di Michael è cambiata per sempre.

Lo sciagurato incidente sugli sci sulle nevi di Meribel gli ha stravolto la vita: da allora della sua salute si sa poco o nulla. Recentemente è venuta a galla l’indiscrezione secondo qui il ‘Kaiser’ potrebbe essere presente al matrimonio di Gina Maria, sua figlia, verso la fine dell’estate.

Bocciatura pesantissima: Schumacher, annuncio inaspettato

Ad ogni modo qualche ora fa un altro Schumacher ha parlato del momento della Formula 1, analizzando chi potrebbe effettivamente arrivare ad insidiare Verstappen e la Red Bull. Ralf Schumacher, ex pilota e fratello minore di Michael, è ora esperto per ‘Cielo’ e ha lanciato una prima pesantissima bocciatura.

Nel mirino vi è la Mercedes che rispetto a qualche mese fa, a sua detta, non sembrerebbe aver fatto passi in avanti. “Sono un pò deluso da loro, non mi sembra una situazione così diversa dall’anno scorso. Anche se loro dicono il contrario”, queste le sue parole riportate da ‘F1-news’. Ralf ha pure ribadito come questo potrebbe essere stato un segnale per l’addio di Hamilton, che ha deciso di sposare il progetto Ferrari.

Non è da escludere, quindi, che i primi test possano aver fatto scattare l’allarme nelle convinzioni del pilota inglese di poter far bene ancora a lungo in Mercedes: da qui l’accelerata verso Maranello. E proprio sulla Ferrari, al momento, solo parole al miele: “Mostra segnali di miglioramento rispetto alla passata stagione”, ha dichiarato il tedesco che ha messo ancora in prima fila le Red Bull.