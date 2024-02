La Salernitana sbotta: “Intraprese azioni civili e denunce penali”

La Salernitana ha preso una posizione netta e decisa in merito alle offese social, e non solo, arrivate in queste settimane sia verso il patron Danilo Iervolino, che verso dirigenza e calciatori. Il club in mattinata ha emanato un comunicato verso tutti i “bistrattori” del delicatissimo momento dell’ippocampo, sempre più ultimo in classifica e con importanti quanto decisive partite all’orizzonte.

Comunicato Salernitana: “I veri tifosi difendano il club”

“L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società. L’U.S. Salernitana 1919 sarà intransigente ed attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana”. Questo il comunicato del club granata apparso in mattinata sulle linee ufficiali della squadra di Iervolino.

Un passaggio lo aveva fatto anche Walter Sabatini ieri nel suo intervento a Radio Serie A dichiarando: “Dispiace leggere e sentire insulti a Iervolino. Non li merita. Si è impegnato, ha sottratto denaro alla sua famiglia e continuerà a farlo. È molto intelligente e merita rispetto, i tifosi glielo devono”. Il club nel frattempo è al lavoro per preparare la trasferta di sabato contro l’Udinese per continuare a inseguire l’ormai lontanissimo obiettivo salvezza con la società che ha optato anche stavolta per un ritiro anticipato che scatterà giovedì ma non il loco.