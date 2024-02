Rafa Nadal, futuro segnato: l’annuncio che spiazza i tifosi

A quanto pare il futuro di Rafa Nadal è già segnato: l’annuncio ha spiazzato completamente i supporters dello spagnolo

Nelle scorse ore Rafa Nadal è arrivato negli Stati Uniti D’America. Non ha viaggiato da solo, ma in compagnia di un’altra leggenda del tennis come Novak Djokovic. Una nuova avventura sta per iniziare per il fenomeno spagnolo. I due hanno voluto immortalare questo momento magnifico con un selfie che è stato pubblicato sui social network. Inutile ribadire che lo scatto ha raccolto un successo incredibile. Intanto per lo spagnolo sono in programma due attesissime sfide che lo vedranno impegnato proprio negli USA.

In primis per quanto riguarda l’esibizione che è stata chiamata “The Netflix Slam” con la partecipazione di Carlos Alcaraz. Senza dimenticare anche il Masters 1000 di Indian Wells. Eventi importantissimi per lui per un motivo in particolare: cercare di capire come si sente fisicamente dopo l’infortunio che gli ha impedito di partecipare agli ultimi eventi. Successivamente si concentrerà sul suo futuro e, di conseguenza, lo svelerà a tutti.

Proprio del suo futuro ne ha parlato uno che lo conosce molto bene. Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano “Marca” è intervenuto David Ferrer. L’attuale capitano spagnolo della ‘Coppa Davis’ si è sbilanciato proprio su quello che farà “da grande” Nadal.

Nadal, Ferrer svela il suo futuro: tifosi spiazzati

A dire il vero Nadal non ha mai considerato troppo la possibilità di ritirarsi. Anzi, addirittura sta pensando sempre di più alla possibilità di giocare nel 2025. Tutto, però, dipenderà solamente da un fattore da non sottovalutare: ovvero da come reagirà il suo corpo. Una decisione che, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrà arrivare poco prima dell’inizio del Roland Garros.

Segno del fatto che ha ancora bisogno di qualche mese per riflettere sul suo futuro. Lo stesso Ferrer si è voluto sbilanciare sul futuro del suo connazionale. Queste sono alcune delle sue parole: “Quello che mi sento di dire, in questo momento, è che bisogna ancora aspettare un altro po’ di tempo per vedere come si comporterà Rafa ad Indian Wells. Soprattutto durante la stagione sulla terra battuta“.

Poi la rivelazione: “In questo momento la sua priorità sono i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La possibilità che possa giocare in doppio con Carlos Alcaraz entusiasma me e tutti gli appassionati di tennis“. Sul fatto che possa non appendere la racchetta al chiodo il prossimo anno ha rivelato: “Potrebbe giocare anche il prossimo anno? Conoscendolo sì. Sono convinto che sarà competitivo se non dovesse aver nuovi infortuni“.