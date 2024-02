Sport italiano in lutto: addio ad uno storico capitano

È morto a 89 anni uno degli sportivi più importanti e vincenti della storia italiana. Tutto il mondo dello sport è in lutto

Lutto gravissimo nel mondo dello sport italiano, che piange la scomparsa di una vera icona. Ci ha lasciati all’età di 89 anni uno degli sportivi che ha inciso per sempre il proprio nome nella storia, anche perché è stato capitano di una delle squadre che hanno vinto di più a livello mondiale.

Stiamo parlando di Giuseppe D’Altrui, noto come Geppino. È stato capitano del Settebello che ha vinto la medaglia d’oro di pallanuoto alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Nato a Napoli il 7 aprile 1934, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport italiano. Non solo la prestigiosa vittoria olimpica per lui, ma anche tanti altri traguardi: un bronzo agli Europei di Torino nel 1954 e due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona nel 1955 e Napoli nel 1963 su tutti. Era una guida, un condottiero. Soprattutto però aveva grande talento, che è stato determinante per portare l’Italia alla gloria mondiale.

Tutto il mondo dello sport è in lutto, a in particolare la Federazione Italiana Nuoto ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordando i suoi successi e il contributo che ha dato alla pallanuoto italiana. Il Settebello del 1960, sotto la guida di D’Altrui e dell’allenatore Endre ‘Bandy’ Zolyomy, ha fatto la storia. È riuscito a battere potenze come l’Unione Sovietica, l’Ungheria e la Jugoslavia, all’epoca fortissime. Un oro olimpico davanti al pubblico di casa non è una cosa banale.

Addio a D’Altrui, capitano e non solo

Dopo la brillante carriera da giocatore, D’Altrui ha intrapreso anche la carriera da allenatore, con ulteriori successi. Ha guidato diverse squadre con tanta passione e dedizione. La sua vita è stata legata a doppio filo alla pallanuoto. Tanti appassionati hanno avuto lui come modello.

Purtroppo come noto lascia un figlio, Marco D’Altrui: anch’egli è un campione della pallanuoto. Giuseppe così ha lasciato un’eredità duratura nel mondo dello sport italiano. Le sue settantacinque presenze con la Nazionale e i suoi grandi successi rimarranno per sempre indelebili nella storia a tinte tricolori.

Ovviamente in questo momento di lutto, le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Giuseppe D’Altrui. Così come le condoglianze le ha fatte il presidente della FIN Paolo Barelli.