Terribile incidente per il calciatore: starà fuori a lungo

Problemi di infermeria per un club che ha visto il proprio tesserato finire in ospedale dopo un incidente: svelate le sue condizioni

Momento di svolta per i club che giunti quasi al mese di marzo sanno di dover premere sull’acceleratore se vogliono conquistare gli obiettivi prefissati ad inizio campionato. Perdere punti in questo momento rischia di pesare il doppio poiché di tempo a disposizione per recuperare non ce n’è più molto. Intanto arriva una brutta tegola per il club, che nel momento più delicato ha visto uno dei suoi maggiori protagonisti doversi fermare: problemi seri per lui che non potrà vedere il rettangolo verde per un po’.

Ne sono successe di tutte i colori, in tutte le categorie, durante questa stagione, e a quanto pare questo rush finale non sarà da meno. Problemi in vista per la società in questione e fiato sospeso da parte dei tifosi che sono rimasti letteralmente scioccati quando hanno appreso le condizioni del proprio beniamino. Per poco non rischiava guai ancora più seri.

Incidente fuori dal campo per il tesserato del club che nelle scorse ore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e fortunatamente ha avuto la meglio. Attimi di panico per lui e per la sua famiglia dopo che è stato portato in ospedale, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il club che ha voluto condividere con tutti un comunicato ufficiale.

Operazione e lungo stop: stagione a rischio

Davvero non c’è pace per gli amanti dello sport, e soprattutto del calcio, che continuano a rimanere in apprensione da mesi. Questa volta ad aver sfiorato il dramma ci ha pensato un calciatore de L’Aquila, club abruzzese che attualmente milita nel Gruppo F della Serie D. Il nome del malcapitato protagonista è quello di Karim Ouali, giovane talento del club finito in sala operatoria dopo un grave incidente stradale.

Stando a ciò che fa sapere il club, sabato 24 febbraio il calciatore dopo aver fatto i conti con lo spiacevole evento è stato trasportato in ospedale dove gli hanno diagnosticato la frattura dell’omero. Stop forzato dunque per il tesserato aquilano che dovrà necessariamente rimanere fermo per i prossimi due mesi. Il pubblico spera che possa rientrare almeno per le partite conclusive.

Duro colpo per L’Aquila che è attualmente terza nel proprio raggruppamento e che da tempo si augura di tornare a competere in Serie C. Club che di recente ha fatto parlare di sé soprattutto per aver deciso di puntare sull’azionariato popolare, ciò significa che la proprietà della squadra appartiene ora ai tifosi. Grandi ambizioni da parte di questa realtà che, come detto, sembra avere tutte le intenzioni di puntare in alto.