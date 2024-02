Formula 1, annuncio a sorpresa: ribaltone Red Bull

Svolta clamorosa in Formula 1: in corso un vero e proprio ribaltone in Red Bull, l’annuncio a sorpresa ha spiazzato tutti

I test sul circuito di Sakhir, in Bahrain, hanno confermato quanto era già trapelato nelle scorse settimane (specialmente grazie al simulatore). La RB20, ovvero la nuova monoposto della Red Bull, pare avere tutte le carte in regola per dominare questo Mondiale 2024 o quantomeno per vincerlo.

Le prestazioni della nuova vettura realizzata dalla scuderia di Milton Keynes sono davvero eccezionali, anche se ovviamente all’interno del team anglo-austriaco si preferisce mantenere la calma. Alcuni tra i principali avversari, in primis la Ferrari, hanno mostrato grossi miglioramenti rispetto a un anno fa: saranno le prime gare a dire se il divario si è ridotto o se invece la Red Bull è ancora imprendibile.

Dal canto suo anche la scuderia campione del mondo in carica ha delle grane da risolvere. La più pesante è certamente quella che riguarda il Team Principal, Christian Horner, ma c’è anche un’altra problematica che preoccupa non poco i fan della Red Bull. Il contratto di Sergio Perez scadrà infatti al termine di questa stagione e finora non sono stati fatti passi avanti per un eventuale rinnovo.

Ribaltone Red Bull, ora cambia tutto: fan spiazzati

Non è un segreto che le prestazioni del pilota messicano nel Mondiale 2023 non abbiano entusiasmato la Red Bull, che preferirebbe avere un secondo pilota capace di totalizzare più punti e commettere meno errori. Perez aveva cominciato bene la stagione, centrando due successi in Arabia Saudita e in Azerbaigian, ma poi anche lui è stato costretto a inchinarsi di fronte allo strapotere del suo compagno di scuderia Max Verstappen.

Ma allora Perez lascerà sicuramente la Red Bull a fine 2024? Non è ancora detta l’ultima parola. Helmut Marko, consulente esterno della Red Bull, ha infatti confessato alla tv austriaca ‘Servus TV’ (di proprietà della Red Bull, ndr) che il futuro di Perez non è stato ancora scritto.

L’80enne di Graz ha precisato che se ‘Checo’ riuscirà a mantenere il rendimento mostrato nelle ultime gare dello scorso Mondiale allora si potrà tranquillamente parlare di un rinnovo del contratto. Parole fin troppo chiare: per rimanere al volante della Red Bull serve una certa continuità di risultati importanti. Un’apertura che comunque in molti non si aspettavano, tenendo conto che Marko non ha mai apprezzato troppo Sergio Perez.