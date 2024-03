Lazio-Milan, le probabili formazioni: la decisione su Zaccagni e Theo

Alle 20.45 prenderà il via la 27esima giornata di Serie A con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan: umori diversi e contrastanti tra le due squadre, con i biancocelesti a caccia di rivalsa dopo il ko del Franchi e con i rossoneri desiderosi di tornare alla vittoria in trasferta dopo il solo punto conquistato nelle ultime due uscite tra Monza e Atalanta.

Pochissimi dubbi per entrambi gli allenatori con Sarri che ritrova dal primo minuto Zaccagni: la Lazio non avrà a disposizione né Patric né Rovella. Stesso discorso per il Milan che non potrà contare su Jovic (squalificato) e Pobega infortunato. Il solo dubbio riguarda la corsia mancina: non al meglio Theo Hernandez dopo la botta al piede, in caso di forfait pronto Florenzi a sinistra con Calabria a destra. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Milan.

Probabili formazioni Lazio-Milan: le possibili scelte di Sarri e Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio-Milan: le designazioni arbitrali

Sono stati resti noti i nominativi dell’arbitro, assistenti, IV Ufficiale VAR e AVAR che dirigeranno Lazio-Milan, gara valida per la 27ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24.

Arbitro: DI BELLO; Assistenti: MELI – ALASSIO; IV Ufficiale: SACCHI; VAR: DI PAOLO; AVAR: AURELIANO.

Lazio-Milan, dove vedere il match in TV e streaming

Il match tra Lazio e Milan, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Zona DAZN e in streaming sull’applicazione di DAZN.