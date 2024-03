Lazio, un big match col Milan per rilanciare la corsa Champions

Una cena fuori tutti assieme offerta da mister Sarri per provare a rimediare all’ultimo brutto ko di Firenze e guardare al prossimo futuro con fiducia. Così, secondo le voci il tecnico toscano ha provato una mossa “extracampo” per ravvivare l’animo della Lazio in vista dei prossimi impegni a cominciare da quello casalingo di questa sera contro il Milan.

Lazio-Milan, Sarri punta sul gruppo

Erano pochi i giorni che permettevano a Sarri di preparare al meglio la sfida coi rossoneri per cui il lavoro sull’umore e la coesione del gruppo è diventato fondamentale in un momento di scarsa continuità ne risultati. Ad eccezione del periodo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la squadra biancoceleste non è mai riuscita ad infilare filotti importanti in questa annata. La squadra è lontana parente della formazione ammirata un anno fa. D’altronde i biancocelesti se non numericamente, soprattutto qualitativamente hanno cambiato tanto.

Contro la Fiorentina sono emerse nuovamente le difficoltà della squadra capitolina. La produzione offensiva è calata e sembrano essere perlopiù dovute alle lacune lasciate dalla partenza di Milinkovic-Savic e soprattutto alle difficoltà dei suoi esterni. Contro il Milan, la Lazio dovrà anche dosare forze ed energie in vista della gara di Champions League in Baviera per il ritorno degli ottavi. Insomma, una serie di criticità che Sarri ha provato risolvere e superare ricompattando l’unità del gruppo. Anche perché serate come quella di Monaco di Baviera, in programma martedì, difficilmente potranno ripetersi senza qualificarsi “bene” in campionato.

Giornata favorevole

Uscire dall’Olimpico con i tre punti contro il Milan domani sera significherebbe tanto per la Lazio. Infatti, domenica sera, Atalanta e Bologna, attualmente 5^ e 4^ in classifica, si sfideranno in un gara che molto dirà sulla corsa europea delle formazioni di Gasperini e Motta. In caso di vittoria della Lazio e pareggio tra bergamaschi e bolognesi, Immobile e compagni potrebbero accorciare sensibilmente sulle posizioni Champions.

Occasione 5° posto?

Un’opportunità in più potrebbe crearsela anche la Lazio stessa: vincere col Milan potrebbe avvicinare i laziali al 5° posto che potrebbe significare comunque Coppa dei Campioni. Il 5° posto della Serie A in Champions League dipenderà anche dalla Lazio stessa. Se Sarri riuscirà ad avere la meglio nella doppia sfida del Bayern Monaco di Tuchel, le speranze della Serie A aumenteranno ancora molto sensibilmente. Seppur uscita vittoriosa dalla gara dell’Olimpico contro i bavaresi, all’Allianz Arena per i biancocelesti sarà veramente dura mantenere il minimo vantaggio firmato dal rigore di Immobile. Prima della Champions League però, la Lazio dovrà vedersela col Milan e sarà tutt’altro che facile nonostante lo scorso anno all’Olimpico i rossoneri vennero travolti 4-0.