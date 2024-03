Decisione sconvolgente in Italia, stavolta la classifica del campionato

La decisione è stata presa e cambia tutto a campionato in corso: ora cambia ufficialmente la classifica

Cambia tutto in un campionato italiano: è ufficiale. Sì, la stranezza è che sia avvenuto tutto praticamente dopo la prima metà del torneo ma intanto bisognerà prenderne atto: cambia tutto. La classifica viene stravolta e alcune squadre ne approfitteranno. Ecco cosa succede.

Per l’ufficialità al cento per cento bisognerà attendere comunque la notifica finale del Comitato Regionale Figc del Lazio, tutto però è ormai andato verso il risultato finale. La squadra ormai è stata infatti cancellata dai programmi delle prossime gare e la classifica è già aggiornata: tutto a causa dell’uscita di scena della Us Viterbese 1908. La società non aveva a quanto pare previsto di non poter completare il campionato ed ora i programmi cambiano per tutti.

Terremoto in campionato, cambia la classifica in Promozione

In tanti ricorderanno della squadra laziale che in questa stagione partecipava al girone B del campionato di Promozione. Partecipava appunto, perché non continuerà il suo cammino. L’ultima gara è stata quindi quella dello scorso fine settimana dove tra l’altro i Leoni si sono ben comportati andando a pareggiare per 1-1 contro il Vjs Velletri. Punti però che non verranno quindi assegnati alla Viterbese così come tutti quelli ottenuti sul campo dal 17 settembre 2023 allo scorso 25 febbraio.

Tutte le altre squadre di fatto vedranno cancellati i punti ottenuti contro i gialloblù, meglio per chi almeno non ha ancora giocato la partita di ritorno e che quindi potrà riposare. Ci sono però squadre come ad esempio la seconda classificata Rieti che vedranno sottrarsi i punti giustamente ottenuti con le vittorie sul campo. Per esempio, proprio i reatini scenderanno da quota 54 a 48 in classifica dopo aver vinto con i viterbesi per 2-1 e poi per 7-1.

Il Monterotondo passa improvvisamente al primo posto grazie quindi allo storno dei punti ai danni del Rieti. Gli eretini infatti, fino a pochi giorni fa di punti ne avevano 53, oggi 50, visto che con la Viterbese avevano giocato solo un match. Monterotondo e Rieti tra l’altro si incontreranno proprio il 3 marzo con il nuovo punteggio in classifica che determina l’attuale squadra avvantaggiata.

Ecco la classifica quindi, come la si può leggere ora: Monterotondo 50 punti, Fc Rieti 48**, Fiano Romano 40, Riano 38**, Valle del Peschiera 34*, Settebagni 33*, Athetic Soccer Academy 31**, Cantalice 31, Real San Basilio 29**, Poggio Mirteto 26, Sanpolese 25**, Vjs Velletri 24*, Vivace Grottaferrata 22, Setteville Caserosse 17, Atletico Lodigiani 15*, Tor Lupara 8.

**due partite in meno, *una partita in meno