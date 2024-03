Mondiale a Hamilton: data e annuncio

Lewis Hamilton alla Ferrari con il titolo mondiale come obiettivo per il 2025: data e annuncio, tifosi in estasi

Il Mondiale è cominciato ed i team sono tutti focalizzati a trovare l’assetto giusto per impensierire la Red Bull in un’annata che rischia di essere la fotocopia di quella passata. Da settimane, però, c’è un altro tema che ha letteralmente monopolizzato l’attenzione di tutti.

Si parla ovviamente dell’annuncio riguardante l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025. Un’accoppiata assolutamente promettente quella che il 39enne di Stevenage comporrà al fianco di Charles Leclerc tra un anno. Frederic Vasseur, Team Principal della Scuderia di Maranello, lo ha voluto ad ogni costo scippandolo all’amico Toto Wolff. Una trattativa portata avanti in gran segreto che ha registrato il comunicato ufficiale lo scorso 1 febbraio.

“Tutti i piloti sognano di vestire la tuta della ‘Rossa’” ha detto Hamilton in conferenza stampa dal Bahrain, garantendo comunque il massimo impegno alla guida della Mercedes nell’ultima stagione con il Scuderia di Brackley. L’inglese ha poi anche rivelato come nessuno, nemmeno i suoi stessi genitori, sapessero dell’affare prima della conclusione. Ed intanto Toto Wolff ha annunciato come possa effettivamente essere Andrea Kimi Antonelli l’erede del campione britannico.

Un cambio di rotta rispetto ad ipotesi più rodate per la Mercedes che solo nei prossimi mesi penserà a come rimpiazzare Hamilton. Intanto in Ferrari sono già entusiasti all’idea di lavorare con il sette volte campione del mondo, che prenderà il posto di Sainz dal 2025.

Hamilton-Ferrari: annuncio del grande ex

In tanti hanno parlato di Hamilton alla Ferrari, dell’ambizione del pilota di riportare la Scuderia di Maranello ad un titolo mondiale che manca da 17 anni. Ma non solo. In una recente diretta su Instagram l’ingegnere Luigi Mazzola, che ha lavorato vent’anni in Ferrari, ha voluto dire la sua.

Sul chi ci guadagnasse da questa trattativa ha risposto: “Tutti, a partire da Hamilton. Andare in Ferrari è un plus per tutti. Se dovesse vincere il Mondiale nel 2025 o nel 2026 con la Ferrari, gli farebbero un monumento, in ogni città e piazza d’Italia“. È evidente come la fame dei ferraristi di ritornare a vedere un pilota della ‘Rossa’ dominare in Formula 1 come ai tempi fece Schumacher è tantissima.

“Per Hamilton, poi, sarebbe l’ottavo Mondiale e supererebbe Michael“. Più di così, per lo stesso pilota di Stevenage, è difficile sperare di ottenere in futuro. Mazzola ha poi sostenuto come la Ferrari ci guadagni: “Ha una mentalità vincente. Leclerc ha vinto poco, Sainz anche meno, Vasseur nulla in F1″.

In molti si chiedono, poi, se il fattore età possa incidere su un pilota di questo calibro: l’ex ingegnere della Ferrari ha risposto: “Conta il giusto, lo vediamo con Alonso. Per Leclerc sarà un punto di riferimento. Hamilton alla Ferrari è una mossa vincente per tutte le parti”.