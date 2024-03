Serve l’ok dei medici: ansia in MotoGP

Tra una settimana il via al Mondiale di MotoGP in Qatar. Uno dei protagonisti è in dubbio per il primo weekend di gara della stagione

Inizio di marzo ricco di appuntamenti per tutti gli appassionati di motorsport con i weekend inaugurali dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP.

Bagnaia e tutti i suoi avversari cominceranno la nuova stagione sul circuito di Lusail, in Qatar, con la sprint race di sabato 9 marzo seguita il giorno successivo dal Gran Premio. Un primo weekend di gara nel quale gli appassionati avranno modo di vedere in pista tutte le novità (e sono tante) scaturite dallo scorso mercato piloti.

Grande attesa, ovviamente, per Marc Marquez che si appresta a esordire sulla Ducati del Team Gresini dopo tredici anni con la Honda HRC, scuderia con la quale ha conquistato tutti i Mondiali vinti in carriera nel Motomondiale. Al suo posto, la Honda ha ingaggiato Luca Marini che ha lasciato, a sua volta, la Ducati del Team VR46 a Fabio Di Giannantonio.

E’ cambiata anche la guida di una delle due Yamaha ufficiali passata ad Alex Rins che ha sostituito Franco Morbidelli, trasferitosi alla Ducati Pramac, lo stesso team di Jorge Martin, unico contendente di Bagnaia nella lotta per la conquista dello scorso Mondiale.

MotoGP, serve l’ok dei medici per il debutto

Alla Pramac, Morbidelli potrebbe avere la grande chance di rilanciarsi dopo due annate decisamente sottotono in Yamaha. Guiderà una Ducati, il vice campione del mondo 2021, la cui annata però è iniziata subito in salita.

Lo scorso 31 gennaio, nel corso di un allenamento sulla pista di Portimao con una Panigale V4S, Morbidelli ha avuto un bruttissimo incidente, cadendo a terra dopo essere stato disarcionato dalla moto in velocità. Il pilota ha battuto violentemente la testa, restando esanime a terra. A soccorrerlo sono stati i fratelli Marc e Alex Marquez, il cui intervento è stato provvidenziale per stabilizzare Morbidelli in attesa dei soccorsi.

Il pilota della Pramac è stato ricoverato per alcuni giorni in ospedale. La caduta non ha provocato conseguenze gravi ma ha impedito a Morbidelli di partecipare ai test pre stagionali di Sepang e Lusail. Finora, dunque, il pilota romano non è riuscito ancora a guidare la Ducati con cui gareggerà nel prossimo Mondiale.

La sua presenza per il GP in Qatar è in dubbio. Lo ha dichiarato lo stesso Morbidelli a margine della presentazione del Team Pramac avvenuta mercoledì scorso. Serve la massima prudenza dopo una caduta violenta come quelle in cui è incorso un mese fa.

“Sto bene ma devo aspettare l’ok dei medici per correre – ha spiegato Morbidelli – Probabilmente potrò farlo. Ora vedremo se per i dottori avrò recuperato. Dopo un infortunio così bisogna aspettare almeno un mese. In questo periodo ho fatto quello che ho potuto, stando con il Team e parlando con la mia crew.”

Qualora dovesse farcela (e glielo auguriamo), Morbidelli debutterà direttamente in un evento ufficiale con la Pramac, non certo la condizione ideale quando si è alle prese con una moto nuova mai guidata precedentemente.