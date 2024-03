Inter, domani c’è il Genoa. Niente distrazioni, con un occhio verso Madrid

Una squadra perfetta che vuole continuare a stupire. Domani sera l’Inter ospiterà a San Siro il Genoa di Alberto Gilardino per allungare ancora in vetta alla classifica e archiviare sempre di più un discorso scudetto che ora non sembra in discussione. Negli ultimi mesi, la formazione di Simone Inzaghi ha dimostrato una grande maturità che l’ha portata fino a qui, con un divario importante sulla Juventus e un cammino in Champions League che potrebbe diventare sensazionale.

L’obiettivo resta il ritorno contro l’Atletico Madrid, ora però guai a trovare distrazioni, anche perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra ostica, nonostante cambi registro quando gioca in trasferta rispetto a quando scende in campo al Ferraris. Inzaghi avrà qualche assenza ma se c’è una cosa cambiata rispetto allo scorso anno è la coperta lunga, ampia e affidabile. In ogni partita sa cosa fare e lo fa alla perfezione.

Di fronte la formazione di Alberto Gilardino, che quest’anno sta continuando a stupire, contro le big si è sempre fatta rispettare e vuole farlo anche domani a San Siro, nonostante il calibro degli avversari. I rossoblù, con il passare delle settimane, si sono messi in condizione di giocarsi una tranquilla salvezza e ora vogliono provare a fare qualcosa di più, contro una squadra che non sembra avere punti deboli e vuole continuare a stupire, verso orizzonti sempre più importanti.