Juve a caccia della nuova continuità. Obiettivo secondo posto

La voglia di tornare a dare continuità al successo ottenuto con fatica contro il Frosinone è tanta, davvero tanta. Ne è consapevole la Juventus di Allegri, di scena questa sera al Maradona contro il Napoli. D’altronde il tecnico dei bianconeri ieri in conferenza stampa ha chiarito ogni contingenza, spiegando la situazione degli interpreti: “Partita molto difficile perchè è anomalo vedere il Napoli in quella posizione di classifica. Le partite a Napoli sono sempre molto difficili, ci vuole una grande prestazione per cercare di fare un risultato positivo. Chiesa ha fatto un giorno di differenziata per un colpo, sarà a disposizione come Danilo che ha fatto un allenamento solo. Kean, Rabiot e McKennie saranno a disposizione la prossima settimana. Perin dovrebbe rientrare anche lui settimana prossima”.

L’obiettivo consiste nel consolidamento del secondo posto. Non semplice da agguantare, visto che il Milan è sempre lì in agguato, ma l’indirizzo è chiaro. Ma serviranno attenzione e intensità, per non correre il rischio di rimanere incappati nell’ennesima delusione di un periodo negativo.