Napoli-Juventus, duello nei duelli: che sfida tra Osimhen e Vlahovic

La giornata odierna di Serie A si chiuderà questa sera con il big match del Maradona, tra il Napoli di Francesco Calzona e la Juventus di Massimiliano Allegri. Un momento simile, quello che stanno attraversando le due squadre, che vogliono cercare continuità dopo un periodo altalenante.

Tra i tanti duelli che potrebbe determinare, in un verso o nell’altro, la gara di stasera, attenzione a quello che sarà di scena nel reparto offensivo: da una parte Victor Osimhen, dall’altra Dusan Vlahovic. L’attaccante nigeriano quest’anno è stato gestito in maniera pessima, è tornato dalla Coppa d’Africa con uno spirito diverso e lo ha dimostrato nelle ultime uscite. Le sue doti non si discutono, il suo futuro è in dubbio ma le sue caratteristiche possono spostare l’equilibrio di una partita.

Vale lo stesso per l’attaccante serbo, attaccante che quest’anno è migliorato grazie anche alla gestione di Max Allegri: in campo si vede tanto agonismo e meno nervosismo di inizio stagione, è tornato a segnare e a supportare la squadra nel migliore dei modi. Un duello nel duello per i due attaccanti, che vogliono continuare il loro percorso di crescita, seppur diverso.