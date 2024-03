Emozione per Tacconi: ha riabbracciato i tifosi

Emozioni a non finire per l’ex portiere di Juventus e Genoa, Stefano Tacconi: torna ad abbracciare il pubblico e si commuove

Oggi ha 66 anni l’ex estremo difensore della Nazionale italiana, Stefano Tacconi. Classe ’57 infatti, per chi non lo ricordasse esordiva in Serie A nel 1980 dopo aver giocato anche in D, C e poi in cadetteria con la Sambenedettese. I primi passi in massima serie poi con l’Avellino prima di passare alla Juventus dove ha giocato dal 1983 al 1992. La carriera da calciatore, Tacconi la chiude poi con la maglia del Genoa dove pure gioca per ben due stagioni e mezza.

Ha lasciato il segno ovunque, l’ottimo portiere perugino che infatti è sempre ricordato con molto affetto dai tifosi che lo seguivano tra gli anni Ottanta ed i Novanta. Ad ovvia ragione, specialmente quelli juventini apprezzano sempre le sue uscite pubbliche visto che il suo passato lo lega a doppio filo alle vicende bianconere. Oggi ancora più di prima il pubblico lo apprezza molto, soprattutto dopo che l’ex Juve fu colpito da un malore nel 2022 che spaventò il mondo del calcio. Oggi però, Tacconi si è ripreso alla grande.

Brividi per Tacconi: ricordi meravigliosi

Ebbene, l’ex portiere bianconero ha vissuto nei giorni scorsi due eventi che hanno fatto riaffiorare dei bellissimi ricordi sia per lui che per i propri fan. Il primo tenutosi presso il “Club Juve Jesi” ed il secondo a San Patrizio nello “Spazio 21”, voluto dal collezionista Vincenzo Felici. Ovviamente lì ha ritrovato anche delle sue vecchie maglie da gioco: bellissima una delle prime della Juventus di colore verde e con sponsor tecnico Kappa. Ricordiamo che con i bianconeri l’ex portiere portò a casa ben cinque trofei continentali tra cui la Coppa dei Campioni del 1985.

Tra gli aneddoti più divertenti raccontati dall’ex calciatore, quello in cui per colpa sua, l’ex compagno Gaetano Scirea prese una multa. Il difensore non incassò mai sanzioni in anni di carriera, tranne che quella volta e la colpa appunto, fu proprio di Tacconi che dimenticò di passarlo a prendere per accompagnarlo all’allenamento. Scirea infatti quel giorno aveva l’auto dal meccanico e chiese il favore al suo compagno di squadra ma l’ex portiere appunto mancò all’appuntamento. Oggi naturalmente proprio Tacconi ricorda l’episodio con un gran sorriso.

Dopo la difficile riabilitazione ha fatto davvero piacere a tutti i suoi vecchi tifosi, ma anche a quelli delle squadre avversarie, rivedere un Tacconi in forma e sorridente. Il lungo periodo di riabilitazione non è stato facile per l’ex calciatore, ma sicuramente l’affetto dimostrato in questi anni dai tifosi gli ha dato una grossa spinta. Oggi il portiere partecipa a questi eventi e prova una grandissima emozione.