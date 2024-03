Federica Pellegrini, il gesto in diretta lascia tutti di stucco: video virale

Nuove sfide tutte da vivere per Federica Pellegrini che si è da poco resa protagonista di un gesto inaspettato

Una carriera sportiva fatta di successi per Federica Pellegrini che nel corso della propria avventura professionistica è riuscita a stracciare ogni record. Questo ha fatto di lei la migliore nuotatrice italiana della storia. Oggi la Divina si è ritirata dalla scene ma continua a far parte del mondo dello sport.

Ruolo di prestigio per l’atleta veneta che è stata scelta come ambasciatrice della prossimi giochi olimpici che si terranno in Italia. Appuntamento a Milano-Cortina nel 2026 per lei che sarà testimonial delle prossime Olimpiadi invernali, si tratta di un grande onere per la Pellegrini che si però sempre sentita pronta ad affrontare qualsiasi tipo sfida. Soprattutto se al suo fianco ci sono le persone giuste.

Chi continuerà a supportarla come ha sempre fatto sarà Matteo Giunta, suo preparatore atletico in carriera e oggi suo marito. I due, però, da qualche tempo non sono più soli visto che dallo scorso 3 gennaio hanno anche dato il benvenuto a Matilde, la loro prima figlia. La stessa che sta regalando ai propri genitori le sfide più emozionanti.

Problema per Federica Pellegrini: la campionessa ha deciso di risolverlo così

Nella vita della Pellegrini non sono mancati i momenti difficili e spesso è stata chiamata a dover tenere duro più del previsto. Questo è ciò che sta succedendo anche durante la maternità, soprattutto quando si tratta di far addormentare sua figlia. Mettere a dormire i più piccoli non è sempre cosa da poco ma l’atleta e suo marito hanno trovato una soluzione che potrebbe fare comodo anche ad altri genitori.

Attraverso i propri social network ufficiali, la Divina ha pubblicato un video che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Nelle immagini condivise dall’ex nuotatrice si vede il suo compagno mentre è impegnato a fare delle lunghe passeggiate dentro casa con in braccio la piccola Matilde. Mossa vincente per far rilassare la bimba che sarebbe però inutile senza il rumore di un immancabile elettrodomestico a fare da sottofondo.

Il trucco della famiglia Pellegrini è quello di passare l’aspirapolvere mentre Matilde sta per addormentarsi. Sembra incredibile eppure stando a quando ammesso dalla campionessa, quel rumore aiuta sua figlia ad addormentarsi. Si tratta di un trucco apparentemente incredibile che pare però aver dato una grande mano ai due neo genitori. Il video è diventato virale ed è già diventato fonte d’ispirazione per molti.