MotoGP, trattativa avviata: sta per firmare con la Ducati

La trattativa è ormai giunta a un punto decisivo: la Ducati sta per mettere a segno un altro super colpo, la firma è a un passo.

Il Mondiale 2024 di Moto GP prenderà il via questo weekend con la prima gara stagionale in Qatar. Gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di tornare a vivere emozioni forti grazie ai tanti protagonisti che si contenderanno il titolo iridato.

I primi test hanno rivelato che la Ducati sarà ancora una volta la dominatrice assoluta. Non a caso i favoriti per la vittoria finale sono Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che la scorsa stagione hanno dato vita a un entusiasmante duello fino all’ultimo GP, ma occhio anche a Bastianini, Bezzecchi e Di Giannantonio.

La Casa di Borgo Panigale guarda sempre con grande attenzione anche al futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la Rossa emiliana stia lavorando anche in vista del 2025: la Ducati vuole anticipare tutti e assicurarsi uno dei migliori talenti in circolazione. Stiamo parlando di Fermin Aldeguer, il 18enne della Moto2 che sembra destinato a fare il grande salto nella classe regina.

Nella scorsa stagione, in sella alla sua Boscoscuro, Aldeguer ha conquistato cinque vittorie, di cui quattro nelle ultime quattro gare. Risultati che gli hanno permesso di concludere il Mondiale 2023 al terzo posto dietro il trionfatore Acosta e il secondo classificato Tony Arbolino.

MotoGP, è fatta: colpo Ducati, firma vicinissima

Le sue prestazioni avevano spinto nei mesi scorsi il team VR46 a tentare l’assalto per averlo in MotoGP già entro quest’anno. Il team di Valentino Rossi non è riuscito nell’impresa e ora si è fatta avanti la Pramac, che invece vorrebbe avere Aldeguer tra le sue fila in vista del prossimo anno. Il giovane talento, che compirà 19 anni ad aprile, ha parlato del suo futuro in occasione del test di Moto 2 a Jerez.

Rispondendo alle domande dei giornalisti il pilota spagnolo ha ammesso che ci sono delle possibilità di passare in MotoGP ma ha aggiunto che al momento non c’è ancora nulla di concreto. Tuttavia il suo manager Hector Faubel è stato più specifico, rivelando ai microfoni di DAZN che è in corso una trattativa per far approdare il 18enne in Ducati.

Faubel ha però precisato che il team in questione non è Pramac: il passaggio in MotoGP è vicino, ma occorre ancora pazienza. Sempre stando ai rumors Aldeguer dovrebbe andare a prendere il posto di Jorge Martin: nel 2025 lo spagnolo potrebbe infatti passare al team ufficiale Ducati.