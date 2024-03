Sainz primo pilota: svelato il nuovo team

La rivincita di Sainz: addio alla Ferrari per prendersi il tetto del mondo. Hamilton e Verstappen sono avvisati…

Il pilota spagnolo Carlos Sainz potrebbe vivere una straordinaria rivincita nella prossima stagione di Formula 1, abbandonando l’ombra della Ferrari per emergere come il leader di un nuovo team che si sta formando. Una svolta sorprendente che cambierebbe il destino del talentuoso pilota madrileno.

Sainz, spesso oscurato dalla presenza dominante di Charles Leclerc in Ferrari, sembra essere destinato a una nuova avventura che potrebbe riscattare la parabola discendente del suo status nella massima categoria dell’automobilismo. La Ferrari, che ha sempre preferito Leclerc, ha deciso di non rinnovargli il contratto sostituendolo addirittura con un veterano non più nel fiore degli anni come Lewis Hamilton.

La possibile partenza di Sainz dalla Ferrari non solo rappresenterebbe la fine di una tappa nella sua carriera, ma anche l’inizio di una nuova era. Le ultime voci di corridoio indicano che lo spagnolo potrebbe diventare il volto principale del nuovo team Audi, che sta pianificando il suo ingresso nella Formula 1 nel 2026.

Audi pronta a puntare tutto su Sainz per il mondiale

La notizia che Audi ha l’intenzione di assorbire completamente il team Sauber è stata accolta con grande interesse e ha sollevato molte domande sulla nuova direzione che potrebbe prendere la carriera di Carlos Sainz.

Il team Sauber, ora ribattezzato Kick Sauber, ha cambiato il suo nome dopo un inatteso divorzio con Stake, e attualmente vanta Valtteri Bottas e Guanyu Zhou come piloti. La porta sembra spalancata per Sainz, che potrebbe trovare un nuovo rifugio in questo ambiente rinnovato.

L’Audi ha annunciato il suo ingresso nella Formula 1 con una notevole somma di investimenti, puntando a costruire un progetto di successo. La strategia ambiziosa della casa automobilistica tedesca sembra essere quella di collocare Carlos Sainz come prima guida del team, un ruolo in cui potrebbe mettere in difficoltà il suo ex compagno di squadra, Max Verstappen.

La nuova società creata da Audi, chiamata Audi Formula Racing, avrà sede in Germania e avrà il compito di supervisionare il programma di Formula 1. Oliver Hoffmann, attuale capo della ricerca e sviluppo del colosso automobilistico, sarà il supervisore del progetto F1 mentre sviluppa il nuovo propulsore del team, che sarà in uso dal 2026.

Mentre il Circus della Formula 1 si prepara per i primi test ufficiali della stagione al Gran Premio del Bahrain, l’attenzione si concentra non solo su Verstappen, ma anche su Sainz e la sua possibile nuova avventura con l’Audi. La stagione 2026 potrebbe essere il palcoscenico di una straordinaria rivincita per Carlos Sainz, trasformandolo da pilota sottovalutato a leader di un team ambizioso. Solo il tempo dirà come si svilupperà questa nuova pagina nella carriera del talentuoso spagnolo.