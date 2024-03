Valentino Rossi distrugge Marquez: è successo davvero

La rivalità tra Rossi e Márquez raggiunge nuovi livelli, con il ‘Dottore’ che sembra aver influenzato il destino del campione catalano

Il mondo della MotoGP è stato scosso da recenti sviluppi che hanno portato Marc Márquez a firmare con il team Gresini, invece di raggiungere l’ambita Desmosedici GP24 della Ducati. Tuttavia i media iberici sostengono che dietro questa decisione sembri esserci un’ombra di presunto boicottaggio orchestrato da nientemeno che Valentino Rossi.

La rivalità tra Rossi e Márquez è nota da anni, ma ora le fonti di informazione sportiva spagnole si sono spinte talmente in là da arrivare a ipotizzare che il ‘Dottore’ stia giocando sporco, per giunta anche fuori dalla pista.

Nonostante il ritiro dall’attività agonistica, Rossi mantiene una certa influenza nell’ambiente della MotoGP. Influenza che dalla Spagna sostengono abbia utilizzato per bloccare l’arrivo di Márquez in uno dei team di punta.

La sua posizione di titolare del VR46 Racing Team, insieme alla sua storica carriera, fanno di Rossi una figura leggendaria della MotoGP. Ed è ovvio che tutto ciò al contempo gli conferisca un grande potere dietro le quinte. Sin qui nulla da eccepire. Se non fosse che le testate ispaniche che hanno formulato queste accuse stiano dimenticando che da grandi poteri derivano grandi responsabilità…

Paranoia su Rossi: qualcuno in Spagna ha ancora la coscienza sporca…

Il passaggio di Márquez dalla Honda alla Ducati è stato un pittoresco colpo di mercato nel mondo delle corse. Va ricordato come le voci su quale squadra avrebbe scelto il campione di Cervera circolassero intensamente. È in questo preciso frangente che le ‘Furie Rosse’ lanciano il sospetto su Rossi che avrebbe influenzato direttamente la decisione del campione catalano, impedendogli di guidare la Desmosedici GP24.

Secondo queste voci, Rossi avrebbe fatto pressioni affinché Márquez non firmasse con il team ufficiale della Ducati, e il motivo sembra essere il desiderio del pilota italiano di mantenere il suo record di titoli inalterato.

Conoscendo l’ambizione di Márquez e la sua abilità in pista, in Spagna credono che Rossi abbia temuto la possibilità che il catalano eguagliasse o addirittura superasse il suo numero di titoli iridati.

La situazione si è complicata ulteriormente quando Márquez h avuto la possibilità di firmare per la Pramac Racing come compagno di squadra di Jorge Martín. Questo avrebbe permesso a entrambi i piloti di competere con la Desmosedici GP24 e rappresentare una minaccia seria per i contendenti al titolo.

Pure in questo caso nella terra della paella paiono convinti che Rossi abbia interferito nuovamente, impedendo a Márquez di unirsi alla Pramac Racing e scegliendo invece il team Gresini.

La paranoia di un presunto boicottaggio orchestrato da Valentino Rossi attanaglia ancora oggi i pensieri di chi è consapevole in cuor suo su quale sia stato veramente il pilota che ha giocato sporco nel motomondiale del 2015.