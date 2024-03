Brighton, intensità e dinamismo: le 5 chiavi della squadra di De Zerbi

Intensità e ritmo. Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, sa sempre quali sono i tasti da toccare. Lui è il vero fuoriclasse della squadra che domani sarà ospite della Roma per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante qualche inciampo anche piuttosto consistente, il Brighton ha tanta voglia di rialzarsi. D’altronde gli ultimi risultati sono tutt’altro che brillanti, se pensiamo, per esempio, alla sonora sconfitta dello scorso weekend contro il Fulham, oppure quella in FA Cup contro i Wolves.

La vittoria manca dal 18 febbraio, quando ci fu la netta affermazione per 5 reti a 0 sul campo dello Sheffield. Risultati altalenanti, ma una filosofia sempre incentrata sulla pulizia del gioco che De Zerbi è riuscito a imprimere anche in Premier League. Più volte ha ricevuto i complimenti anche da Pep Guardiola, e non sarà di certo qualche risultato sottotono a mettere in discussione il suo operato, che va sempre analizzato a 360 gradi.

A De Zerbi interessa primariamente l’aspetto umano, quel collegamento necessario tra lui e i giocatori nelle prestazioni sul campo. Analizziamo insieme le chiavi dell’assetto, partendo dalla difesa. La guida del reparto arretrato è il 32enne Dunk, che è una minaccia sui calci di punizione, avendo ottime doti sul piano fisico e atletico. Sa anche calciare molto bene le punizioni. Ed è diventato anche il punto d’inizio dell’azione dell’assetto.

C’è poi Pascal Gross, un mediano diventato duttile e anche particolarmente creativo nella costruzione del gioco. E’ il cervello e la mente delle esecuzioni in fase attiva, costantemente coinvolto nel possesso avanzato. Ewan Ferguson, attaccante irlandese classe 2004: impatto devastante a inizio stagione, forza fisica straripante, bravo con la testa e i piedi, sta imparando a collaborare con il gioco della squadra. Occhio anche al talento di Simon Adingra, sempre pronto a puntare gli avversari con estro e fantasia; e Billy Gilmour, determinante nella fase di filtro.