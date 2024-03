Marquez nei guai, questo rivale non ci voleva: sentenza durissima

Marc Marquez finisce nei guai secondo il parere di un acerrimo rivale: la sua stagione rischia di essere già compromessa prima dell’inizio

Il campione spagnolo Marc Marquez nutre grandi speranze nella sua avventura con il Team Gresini, ma ci sono delle incognite che stanno uscendo prepotentemente. Riuscirà a smentire tutti in pista come fatto in passato?

La MotoGP è pronta a riaccendere i motori per una fantastica stagione 2024. Saranno 21 gli appuntamenti in programma (il Kazakhistan resta comunque in dubbio) per il campionato più lungo di sempre. Tutti all’inseguimento del bicampione Pecco Bagnaia, fresco anche di rinnovo con la Ducati del Team Factory. Il piemontese resterà nella squadra ufficiale di Borgo Panigale fino al 2026, cercando di aprire definitivamente un ciclo. Ad impedirglielo ci sono le ambizioni di Martin e Bastianini, che per motivi diversi sono molto carichi. Il primo vuole ripetere lo scorso anno ma riscrivendo il finale, dove commise troppi errori nel GP di Valencia.

Il secondo si è rimesso finalmente a posto fisicamente ed è riuscito a prendere confidenza con la moto durante i test invernali. Test che hanno sorriso almeno in parte anche a Marc Marquez, velocissimo in Spagna, un pizzico più attardato in Malesia e Qatar. Il #93 ha dimostrato di poter lottare per la top-5 pur non essendo ancora al 100% della confidenza con la GP23.

MotoGP, Marquez non ha molte chance: i dubbi di Jorge Lorenzo

Le ambizioni di Marquez sono altissime, anche se non vengono confessate pubblicamente. Al di là di tutto il suo reale obiettivo è quello di vincere il titolo ed agguantare Valentino Rossi a quota 9. Per riuscirci sa che deve migliorare molto sotto tutti i punti di vista. Delle sue reali possibilità ha parlato anche Jorge Lorenzo, intervenuto per i consueti pronostici pre-stagionali sul sito della MotoGP.

Per il cinque volte iridato ci sono principalmente tre problemi che potrebbero frenare la corsa del Cabroncito verso la storia. Il primo riguarda il suo stile di guida: “Porta la moto come se fosse ancora una Honda, non si è completamente adattato”, spiega Lorenzo.

Il secondo è la forza dei rivali che avranno a disposizione la GP24: “Non sappiamo quando sia migliorata la Ducati durante l’inverno e inoltre Bagnaia e Martin sono piloti che vanno molto forte”. Il terzo dubbio che assale Lorenzo riguarda la tenuta fisica di Marquez: “Come sta realmente il suo braccio? Questa è una cosa che può sapere solo lui e il suo entourage”.

Tutti interrogativi legittimi che aprono un importante fronte di discussione e che lasciano intendere come al #93 serva una vera e propria impresa per tornare sul gradino più alto del podio.