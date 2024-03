Guai in vista per Carlo Ancelotti: la Procura provinciale di Madrid chiede quattro anni e nove mesi di reclusione per l’allenatore italiano, per aver frodato l’erario pubblico per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 e 2015. La Procura lo accusa di due reati. Il Real Madrid è completamente fuori dalla causa.

Secondo quanto riportato da AS, il rappresentante del Pubblico Ministero lo accusa di due delitti contro l’Erario Pubblico, in quanto, nonostante egli stesso abbia affermato di essere residente fiscale in Spagna e abbia ritenuto che il suo domicilio era a Madrid, ha solo dichiarato, nella sua dichiarazione, dichiarazioni degli affitti della remunerazione del lavoro personale percepito dal Real Madrid e ometteva il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva trasferito ad altri enti.