Slavia Praga, Zima: “Buongiorno deve accettare il Milan…”

David Zima, difensore dello Slavia Praga ex Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan.

Sei già stato qui a San Siro…

“Ho giocato qui e ho dei buoni ricordi. Abbiamo vinto qui col Torino in Coppa. È uno stadio bellissimo, in cui gioca una squadra molto entusiasmante per il calcio”.

Hai affrontato Leao…

“È stato molto difficile la prima volta, perché non lo conoscevo. Poi pian piano sono migliorato con l’esperienza. Lui è uno dei giocatori migliori del mondo”.

Buongiorno è pronto per la Nazionale e per il Milan?

“Alessandro è pronto per giocare in Nazionale… Se avrà l’offerta per andare al Milan, sicuramente ci deve andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte come il Milan”.