Subito un colpo di scena: indagine Ferrari

Dopo la parentesi in Bahrain scatta l’indagine in casa Ferrari: c’entra Leclerc, ecco cosa sta succedendo

Sembrava, sulla carta, un weekend davvero promettente per la Ferrari. L’esordio stagionale in Bahrain, però, non è andato del tutto come ci si sarebbe aspettato. E nelle scorse ore è già scattata un indagine che preoccupa molto.

Le qualifiche avevano evidenziato un Leclerc in grande spolvero, secondo ad un passo dal solito Verstappen: per Sainz, invece, partenza dalla quarta piazzola. Nonostante ciò, è stato il pilota spagnolo a sovvertire la tendenza negativa arrivando addirittura a conquistare un meritatissimo terzo posto.

Le Red Bull, però, hanno fatto storia a sè. Un passo in gara praticamente inarrivabile per tutti, Ferrari compresa. E a questo punto, semmai ve ne fosse bisogno, Max Verstappen si ricandida come principale indiziato per trionfare a fine stagione. Manca ancora molto e ci sarà da lavorare per tutti.

La Scuderia di Maranello ha dovuto, tuttavia, mettere in conto una prestazione tutt’altro che brillante del suo uomo di punta. Charles Leclerc è stato protagonista di una giornata diventata molto presto un calvario al netto del quarto posto: e se il passo il giro secco è stato secondo solo a Verstappen, in gara la musica è cambiata malamente.

Il 26enne monegasco si è detto deluso e frustrato per quanto accaduto alla sua vettura sin dall’inizio della corsa: ed in tal senso, in casa Ferrari come anticipato è già scattata una clamorosa indagine a riguardo.

Ferrari, via all’indagine: c’entra Leclerc

Sin dall’inizio del Gran Premio Charles Leclerc ha avvertito un vero e proprio disagio che riguardava i freni della sua SF-24. Il quarto posto, in relazione alle enormi aspettative sul ferrarista, è una delusione cocente.

I freni della sua Ferrari lo hanno letteralmente tradito, con il pilota costretto a 7 bloccaggi ed una marea di minibloccaggi per tutto il corso della gara. ‘Il Corriere dello Sport’, in tal senso, ha provato a fare chiarezza aprendo ad un’ipotesi decisamente clamorosa per il Cavallino Rampante.

Seconco il quotidiano, infatti, l’incidente sarebbe finito sotto stretta osservazione non solo della Ferrari ma anche del fornitore dei freni, Brembo, con un’indagine già avviata per tentare di capire la genesi del problema. Prima del semaforo verde il team ha modificato una presa d’aria del freno anteriore sinistro della macchina di Leclerc.

Dall’ottimizzare la monoposto ad un incubo per il pilota monegasco che ha avuto enormi difficoltà con il sistema di frenata della ‘Rossa’. La soluzione trovata durante la gara – l’uso di ripartizione di frenata e freno motore – è stata un palliativo: andrà chiarito il prima possibile il perché di uno scenario apparso quasi del tutto disastroso.

Ferrari e Brembo starebbero quindi investigando per fare in modo di trovare la soluzione al problema, in una stagione ancora lunghissima per la Scuderia di Maranello.