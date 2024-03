Europa League, Milan-Slavia Praga: le formazioni ufficiali

San Siro attende tra poco in campo Milan e Slavia Praga per l’incontro valido per l’andata degli ottavi di Europa League. I rossoneri vivono un momento molto positivo in questa fase della stagione essendosi riportati a ridosso della Juventus in campionato. La squadra di Stefano Pioli vuole sfruttare l’onda lunga di queste ultime settimane per avere la meglio dei cechi, che tuttavia da “Cenerentola” comunque sperano di poter ripetere le buone prove fornite nel girone contro al Roma.

Lo Slavia Praga, prima di pescare il Milan nell’urna di Nyon aveva infatti già affrontato la Roma nel girone, riuscendo a batterla in Repubblica Ceca e superandola nella classifica del girone. Infatti, i cechi a differenza del Milan tornano in Europa League a distanza di mesi, mentre i rossoneri hanno dovuto superare turno dei playoff.

Le formazioni ufficiali di Milan e Slavia Praga

Stefano Pioli sceglie il solito 4-2-3-1 per al sfida contro i cechi dello Slavia Praga. Si rivede titolare Tijjani Reijnders che non si vedeva in formazione titolare dallo scorso 22 febbraio in occasione di Rennes-Milan.

Queste dunque le scelte di Pioli: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo; Adli, Reijnder; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud.

Queste invece le scelte anti Milan del tecnico dello Slavia Praga: Tripsovsky: Stanek; Vlček, Holeš, Zima, Diouf; Masopoust, Oscar; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil.

Tra le fila dei vice Campioni di Repubblica Ceca da segnalare anche l’ex difensore del Torino Zima, arrivato in biancorosso a gennaio. Zima, protagonista anche della conferenza stampa ieri, quando ha suggerito all’ex compagna di squadra Buongiorno di andare al Milan.