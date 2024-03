Infortunio gravissimo: potrebbe non camminare più

Il giocatore ha subito un infortunio davvero gravissimo e ora rischia grosso: la prognosi è terribile

Ogni calciatore sa che nel corso della sua carriera si espone ad infortuni più o meno gravi che possono minare in maniera importante il proprio rendimento, ma quanto accaduto ad un giocatore in particolare ha lasciato davvero senza parole.

Lo scorso sabato al ‘Mestalla’ è andata in scena la sfida tra Valencia e Real Madrid che si è chiusa sul 2-2 e tra mille polemiche per il gol non convalidato a Bellingham nel finale poiché l’arbitro Gil Manzano ha fischiato la fine della partita. Il clamoroso episodio ha però fatto passare in secondo piano quello che si è rivelato un infortunio gravissimo per il povero Mouctar Diakhaby.

Il centrale del Valencia si è fatto male in uno scontro con Tchouaméni negli ultimi minuti di gioco ed in campo tutti si sono accorti immediatamente della gravità dell’infortunio. Un infortunio, questo, che potrebbe mettere un freno alla carriera di Diakhaby visto che, secondo il medico ed esperto di traumatologia sportiva Enrique Gastaldi in questi casi prima di tutto bisogna tornare a camminare.

Infortunio choc per Diakhaby: il centrale rischia di non camminare più

Infortunio davvero drammatico quello subito da Mouctar Diakhaby nella sfida tra il suo Valencia ed il Real Madrid. Il difensore centrale non solo salterà ciò che resta di questa stagione, ma potrebbe restare fuori dai campi da gioco per molto tempo.

È questa la terribile prognosi del medico Enrique Gastaldi che, intervenuto alla ‘Cadena SER’, ha fatto capire come la situazione sia piuttosto grave. Il medico si è soffermato sull’infortunio subito dal centrale, lasciando tutti senza parole: “La lussazione ha interessato il legamento crociato anteriore e quello posteriore, è l’infortunio più grave che un giocatore possa subire al ginocchio” ha dichiarato.

Gastaldi ha sottolineato come ora sia importante prima di tutto che Diakhaby torni a camminare e solo dopo si potrà pensare alla terapia per permettere al giocatore di riprendere l’attività agonistica: “In lesioni come questa, la prima cosa da ricercare è che il paziente possa tornare a camminare“. Il medico, inoltre, ha fatto sapere come lesioni simili vadano studiate ed approfondite prima di poter intervenire con qualsiasi trattamento in modo che non ci siano complicazione post recupero.

Una prognosi quella di Gastaldi davvero terribile che lascia sgomenti tanto i tifosi del Valencia quanto lo stesso Diakhaby. Solo i prossimi giorni, però, diranno con certezza quali sono le reali condizioni della sua gamba e la speranza di tutti è che il centrale possa tornare a calcare il terreno di gioco, che sia tra alcuni mesi o tra un anno poco importa.