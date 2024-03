Marcell Jacobs, retroscena sconcertante: stentano tutti a crederci

Un retroscena veramente sconcertante su Marcell Jacobs, campione olimpico capace di regalare una grande soddisfazione ai tifosi azzurri

Alcuni eventi sportivi del 2020, a causa della pandemia che ha cambiato le vite e le abitudini delle persone, sono stati spostati al 2021. Lo slittamento ha permesso all’Italia di ottenere diverse soddisfazioni: nel calcio è impossibile dimenticare la vittoria dell’Europeo ma anche le Olimpiadi sono state scolpite nella storia.

Nel medagliere gli azzurri sono arrivati decimi con dieci oro, dieci argenti e venti bronzi: quaranta medaglie che rappresentano, senza ombra di dubbio, un risultato importane per l’Italia. Una delle grandi soddisfazioni regalate agli italiani è stata quella di Marcell Jacobs: medaglia d’oro nei cento metri, corsi in 9″80.

E’ stata una medaglia dal sapore storico perché nessun italiano, prima di Jacobs, aveva ottenuto un risultato del genere in questa disciplina. L’azzurro ha poi replicato l’impresa nella staffetta 4×100 ottenendo un altro oro leggendario. A livello sportivo abbiamo avuto modo di conoscere e soprattutto apprezzare Marcell Jacobs: quello che invece non sapevamo è la sua passione per le auto da corsa, amore nato in età adulta visto che da bambino apprezzava le moto.

Jacobs e la passione per le macchine: dalla Lamborghini alla Mercedes

Visto la disciplina che ha reso campione olimpico, non dovrebbe sorprendere la passione e l’amore di Jacobs per l’alta velcità. Come riportato ‘autospecial’, il fenomeno italiano ha comprato una Lamborghini Huracan Spyder, un vero e proprio bolide che abbiamo visto molto spesso sui social dell’azzurro. Parliamo di un modello da 610 CV di potenza il cui costo si aggira sui duecento mila euro: prezzo che, possiamo dirlo senza problemi, non tutti sono in grado di permettersi.

Come se non bastasse si tratta di una macchina capace di raggiungere i 200 km/h in soli 10.2 secondi: la sua velocità massima è di 340 km/h. Impossibile stare dietro la Lamborghini Huracan Spyder proprio come, alle Olimpiadi del 2020 (disputate nel 2021), era impossibile tenere il passo di Marcell Jacobs.

Il campione olimpico però non vanta solo la Lamborghini: dobbiamo ricordare anche la sua passione per i modelli tedeschi come la Mercedes nera CLA. Jacobs, da vero appassionato, non poteva non avere anche brand americano, la Chevrolet D-Max, un pickup sicuramente meno potente e “non sportivo”, rispetto agli altri modelli. Una vita basata sulla velocità quindi per Jacobs, tanto nella disciplina che lo ha reso sportivamente immortale, quanto per la passione per le auto.