Confermare l’ottimo momento vissuto in campionato e ripetersi in Europa League con l’obiettivo di centrare un’altra finale: la Roma di Daniele De Rossi, con il miglior undici possibile, contro il Brighton all’Olimpico. Invasione di Seagulls nella Capitale: saranno poco più di 4 mila i tifosi dei Gabbiani attesi per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, con De Zerbi che non potrà puntare su due pedine importanti come Mitoma e Joao Pedro, quest’ultimo, miglior marcatore dei Gabbiani con 19 gol tra tutte le competizioni. Pochissimi i dubbi nelle probabili formazioni di Roma-Brighton.

Una sfida in cui i giallorossi arrivano al meglio dopo il cambio in panchina: una sola sconfitta tra Serie A ed Europa League per De Rossi (contro l’Inter, ndr.). Chance per Spinazzola dal primo minuto, con l’ex Atalanta che dovrebbe sostituire Angelino sull’out di sinistra con Celik che prenderà il posto dell’infortunato Karsdorp, considerando che Kristensen è fuori dalla lista Uefa. Al centro della difesa ci sarà Ndicka che, ieri, durante l’allenamento di rifinitura, ha indossato una mascherina protettiva, dopo il colpo subito sabato contro il Monza.

Probabili formazioni Roma-Brighton: le possibili scelte di De Rossi e De Zerbi e dove vedere il match

Roma-Brighton sarà trasmessa in diretta TV su Sky (Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport canale 252) e DAZN e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV acquistando il pass Sport.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Brighton (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. All. De Zerbi.