Ultim’ora LeBron, pioggia di milioni: sorpresa assoluta per la stella

Clamorosa indiscrezione sul futuro di LeBron James: c’è una cifra che lascia a bocca aperta gli appassionati

Una stagione da protagonista assoluto, quella del raggiungimento dei 40 mila punti, dei record assoluti frantumati da LeBron James che recentemente ha riscritto una pagina importante nella storia del basket a stelle e strisce, confermando di essere ancora affamato e pronto a dare la caccia ai massimi traguardi.

Ciò che gira attorno ai Lakers non sembra spesso in linea con le ambizioni di James, che a 39 anni allontana le indiscrezioni su un ritiro, e continua a coltivare il sogno di giocare insieme al figlio. Il “Re” ha ancora voglia di regalare emozioni in Nba, ed è soprattutto pronto ad investire e far fruttare un patrimonio incalcolabile.

Mentre il legame con il parquet resta solidissimo, e contro Denver è arrivata una prestazione da 19 punti e 11 rimbalzi con tanto di complimenti a Jokic, definito “inarrestabile”, arriva una indicazione sul futuro del cestista. I numeri che sono stati svelati di recente sono altissimi, e i tifosi hanno accolto positivamente la notizia rilanciata dal ‘New York Times’.

Un investimento enorme e una nuova brillante idea: LeBron James riflette sul futuro

La notizia è apparsa di recente sul ‘New York Times’ e racconta di una strategia importante che coinvolgerebbe fra i tanti nomi famosi anche quello di King James.

La leggenda del basket mondiale sarebbe infatti insieme al famoso rapper Drake, impegnato in una serie di investimenti importanti che riguardano lo sport, e in particolare il golf. In America continua infatti a tenere banco il dibattito sui clamorosi investimenti portati avanti dall’Arabia Saudita per la crescita della LIV, Superlega araba finanziata dal fondo sovrano.

Il Pif starebbe continuando a proporre cifre astronomiche che andrebbero di certo a contrastare il PGA Tour, e in tal senso sta avanzando l’idea di mettere in piedi una serie di investimenti strategici, fra grandissimi capitali e nomi altisonanti sotto il profilo mediatico. Fra questi, oltre a Drake, ci sarebbe anche LeBron, con il chiaro obiettivo da parte della Strategic Sports Group, società guidata dalla Fenway Sports Group, di portare avanti spese fino a tre miliardi di dollari nel PGA Tour.

Il ruolo di James sarebbe però fondamentale. Secondo quanto riferito dal New York Times, la stella del basket si sarebbe recata insieme a Jay Monahan, commissioner del PGA Tour, a casa di Tom Werner per discutere di questo progetto. Un altro investimento importante quindi per un atleta che continua a mettere in cantiere progetti anche in altri ambiti.