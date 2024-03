Dramma Ferrari, che problema: è costato carissimo

Caos in casa Ferrari, un problema più grave del previsto costato carissimo alla ‘Rossa’: ecco cosa è successo

Il nuovo anno per la Ferrari non si è propriamente aperto secondo gli auspici. Nei test pre-season la ‘Rossa’ è sembrata una delle macchine più veloci e competitive: non al pari delle Red Bull ma le sensazioni erano decisamente positive.

In quella che sarà la stagione più lunga della Formula 1 con 24 circuiti e ben 6 sprint race, è ancora tutto da scrivere. Ma intanto per la Scuderia di Maranello arrivano davvero delle cattive notizie e si spera che quanto accaduto qualche giorno fa possa essere un episodio isolato. La questione legata ai freni della monoposto di Charles Leclerc si arricchisce di nuovi dettagli che non si esagererebbe nel definire inquietanti.

Come detto proprio Leclerc non ha iniziato del tutto con il piede giusto, nonostante il pilota si fosse definito carico per l’esordio con la ‘Rossa. Ci sarà tempo per mettere mano ai risultati, con la classifica piloti che certamente subirà dei cambiamenti.

Da Maranello sperano di poter rivedere, dopo anni di magra, la Ferrari nuovamente in corsa per vincere il Mondiale. Il problema accusato dal pilota monegasco in Bahrain, tuttavia, è risultato essere gravissimo.

Dramma Ferrari: ecco cosa è successo davvero

Un Leclerc che si è detto frustrato e amareggiato per quanto accaduto in Bahrain. Perché la sua SF-24 lo ha letteralmente tradito, nonostante sul giro secco il pilota della Ferrari si sia attestato come uno dei più veloci tra prove libere e qualifiche.

Una corsa nella quale finire al quarto posto è stato quasi un miracolo. Charles Leclerc ha lottato con le unghie e con i denti per riportare in alto la Ferrari all’esordio stagionale: nulla da fare, con le Red Bull e lo stesso Sainz che hanno tenuto un passo decisamente migliore dell’ex Sauber. Il problema ai freni con cui Leclerc ha dovuto però fare i conti è risultato essere più grave del previsto.

Secondo quanto viene riferito da ‘Formu1a.uno’, il ‘danno’ ai freni che ha compromesso la gara del ferrarista è costata ben 6 decimi al giro, nei primi 15/20 giri effettuati. Un dato enorme e assai preoccupante per il quale il pilota di Monte Carlo non ha potuto fare altro che cedere il passo al compagno di squadra, con Sainz finito sul terzo gradino del podio.

Si tratterebbe, complessivamente, di circa 12 secondi persi: un’enormità alla quale nessun pilota al mondo avrebbe potuto mettere una pezza, competendo per i primissimi posti.

Questo è chiaro. In attesa dell’ormai prossimo GP dell’Arabia Saudita di domani la Ferrari ha provato a prendere le contromisure necessarie.