Federer scende in campo: fan increduli

Mentre gli ex colleghi sono impegnati a Indian Wells, anche Roger Federer è tornato in .. campo. Ecco come è andata

Che fine ha fatto Roger Federer ? Se lo chiederanno spesso gli appassionati di Tennis a un anno e mezzo dal ritiro, avvenuto in occasione dell’edizione 2022 della Laver Cup.

Ricorderete tutti le immagini di quel 23 settembre alla O2 Arena di Londra. Federer in campo per l’ultima volta, in doppio, con Rafa Nadal e le lacrime a fine partita di entrambi immortalate in uno scatto che, a suo modo, rimarrà nella storia della tennis come le tante vittorie di due campioni leggendari.

Da quella sera, per Federer è iniziata una seconda vita che Roger, in più di un’occasione, ha ribadito di apprezzare senza lo stress degli impegni in campo e degli infortuni ricorrenti nell’ultima parte della carriera. Si sta dedicando alla famiglia l’otto volte campione di Wimbledon. Tuttavia, il Tennis non l’ha abbandonato del tutto.

Spesso, infatti, Federer è impegnato in una serie di eventi promozionali per i suoi sponsor. Uno dei più recenti, per Uniqlo (brand che ha sostituito Nike nell’abbigliamento tecnico), l’ha visto protagonista a Shanghai, in Cina, in una partita di ping pong.

Federer torna .. in “campo” a Shanghai

Non è certo la patria del tennis, la Cina. Dai tempi di Li Na, campionessa al Roland Garros nel 2011 contro Francesca Schiavone in finale, la nazione più popolata al mondo non è riuscita a ritrovare un tennista di quel livello sia nel circuito maschile che in quello femminile.

Se nel Tennis, la Cina non eccelle, la stessa cosa non può dirsi del ping pong, disciplina in cui i cinesi dominano a livello mondiale come dimostrano le vittorie in serie alle Olimpiadi e in altri eventi internazionali. E’ lo sport nazionale, il ping pong, in Cina, una disciplina praticata capillarmente fin da bambini.

Lo conferma il caso di Gui Douer, una bambina di 7 anni, già nota in tutto la nazione per il suo grande talento. Ebbene la piccola Gui ha avuto l’opportunità di sfidare Federer in una partita di ping pong. Non si è trattato della classica “esibizione” ma di un match piuttosto intenso sugli 11 punti. A prevalere è stata la bambina per 11-9.

Federer è stato in partita fino al 7-7 prima di subire l’allungo della piccola rivale. Che Roger abbia giocato sul serio lo dimostra la potenza di un colpo che ha sfiorato il volto di Gui. Federer si è scusato con lei per l’eccessiva irruenza. La bambina non si è scomposta e ha portato a termine la sua impresa.

Bien jugado por Uniqlo. Partido de ping pong de Federer contra Gui Duoer (también conocida como “Pineapple”). Ella tiene 7 años y es la campeona nacional de China. pic.twitter.com/axzupsW58s — José Luis Antúnez (@jlantunez) March 2, 2024

Sarà uno dei pochi a poter dire di aver sconfitto Federer, impresa riuscita – seppur con qualche eccezione – solo ai grandi campioni.