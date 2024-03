MotoGP col fiato sospeso, decide la Ducati: Bagnaia gongola

Il mondiale di MotoGP è atteso con grande curiosità, senz’altro superiore a quella degli anni scorsi. Tutto ruoterà intorno alla Ducati

Un’attesa del genere per un mondiale di MotoGP non si respirava da tempo, dagli anni d’oro in cui Valentino Rossi dominava in lungo e in largo la scena mondiale. Quest’anno il vero elemento di novità è il passaggio, per certi versi clamoroso, di Marc Marquez dalla Honda al team Gresini, squadra satellite della Ducati.

Il fuoriclasse spagnolo dopo ben undici anni ha deciso di cambiare aria, quasi certamente perché stanco di non poter competere più ad altissimi livelli. La scuderia giapponese dall’ala dorata non si è dimostrata all’altezza della sua grande tradizione e a quel punto Marquez ha scelto di imprimere una nuova svolta alla sua carriera.

Quest’anno il fuoriclasse di Cervera sarà in sella a una Ducati Desmosedici del 2023, una moto che potrebbe non bastare per vincere il titolo, ma più che sufficiente a fargli ritrovare la competitività perduta. Il vero grande favorito per la conquista del titolo piloti è ancora una volta Francesco ‘Pecco Bagnaia.

Il centauro piemontese, vincitore di due mondiali consecutivi, disporrà della Ducati ufficiale, dunque in teoria della moto più veloce e affidabile del Circus. Bagnaia sa benissimo però come centrare il tris non sarà affatto semplice, soprattutto alla luce di una concorrenza sempre più agguerrita.

MotoGP, la Ducati sceglie il compagno di squadra di Bagnaia: è una corsa a quattro

Tra i suoi rivali più credibili spiccano Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e dulcis in fundo, proprio Marc Marquez. Ironia della sorte il prossimo anno uno di loro diventerà il suo compagno di squadra.

Perché mentre Bagnaia ha rinnovato il contratto con la scuderia di Borgo Panigale fino al 2026, Bastianini è prossimo alla scadenza e in questo momento non ci sono le avvisaglie per un suo prolungamento.

Alle sue spalle scalpitano gli altri tre candidati: Martin dopo lo splendido mondiale disputato lo scorso anno sembra il favorito ad affiancare Bagnaia, ma il management vuole verificare se Bastianini avrà superato i tanti problemi accusati nel 2023 e valutare in alternativa l’approdo di Bezzecchi.

Il pupillo di Valentino Rossi potrebbe recitare un ruolo molto importante in questa stagione, tanto da guadagnarsi l’arrivo nel team ufficiale Ducati. Sullo sfondo resta la grande suggestione chiamata Marc Marquez. Il campione spagnolo non lo vuole ammettere, ma il suo progetto consiste nel guadagnarsi il posto a Borgo Panigale a fianco di Bagnaia nel 2025. Ovviamente, per batterlo.