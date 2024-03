MotoGP, sconforto e amarezza: l’annuncio è una stangata per Marquez

L’annuncio non era poi così prevedibile e di certo non avrà fatto piacere a Marc Marquez: che inizio in Gresini per lui

Marc Marquez non ha avuto neanche il tempo di arrivare in casa Ducati che già le cose si sono complicate per diversi fattori. Lo spagnolo continua ad essere per tutti il pilota da battere nonostante non porti a casa un Mondiale dal 2019. Oggi però, infortuni e problemi alla vista sono finalmente spariti e tutto dipenderà da lui e dal feeling con le nuove moto, quelle della Gresini Racing.

Vedere come sarà il Marquez a bordo di una Desmosedici incuriosisce tutti, ma soprattutto fa pensare ai piloti migliori di poter rubare al catalano qualche posizione in classifica. Il perché è facile da intuire, quello che sta per iniziare è ufficialmente il primo anno in famiglia Ducati per l’iberico che per tanti anni ha guidato solo moto Honda. I suoi avversari confidano proprio su qualche difficoltà iniziale di adattamento al nuovo team.

Sconforto e amarezza! Stangata per Marquez

Infatti, stando alle previsioni Marc Marquez a dispetto di quel che succedeva un tempo, per ora non è tra i candidati principali alla vittoria del campionato. Tutti però conoscono la sua classe e la sua determinazione, quindi mai dare nulla per scontato. Ad ogni modo per ora a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, un altro annuncio potrebbe complicare ulteriormente il cammino in MotoGP del classe ’93.

Anni fa difficilmente qualcuno sembrava così sicuro di poter battere Marquez, ed invece come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le prime dichiarazioni di Aleix Espargaro a ridosso dell’alba della nuova stagione. Infatti, il trentaquattrenne spagnolo ha lanciato la sua sfida:

“Alla fine del 2024 sarei contento di aver centrato una top 3: negli ultimi due anni abbiamo solo sfiorato questo risultato nella classifica mondiale e conquistare il podio nel campionato è il mio obiettivo per il 2024”. A conti fatti, una brutta notizia per il connazionale Marquez.

Sì, perché almeno nelle tabelle di inizio stagione l’iberico dovrebbe partire alle spalle del doppio campione del mondo, Pecco Bagnaia e del suo ultimo antagonista, Jorge Martin. Espargaro ha ammesso di voler provare a vincere il Mondiale e si dice sicuro: “È tutto nelle mie mani. L’obiettivo resta essere il più veloce possibile, ma saranno le gare a decidere per me”. A questo punto a Marquez non resta altro che rispondere in pista, visto che al Qatar manca davvero poco.