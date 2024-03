Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona si sfideranno Napoli e Torino, gli azzurri vengono dall’importante successo 2-1 contro la Juventus. I granata invece nell’ultimo turno hanno impattato 0-0 contro la Fiorentina al termine di una gara colma di polemiche. I due tecnici, Calzona e Paro, Juric squalificato, hanno da poco comunicato le scelte ufficiali per il match. Ecco le due formazioni:

L’undici del Napoli

Francesco Calzona sceglie ancora una volta il 4-3-3, per gli azzurri in porta confermato Meret. Difesa con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui. Rrahmani è recuperato ma è solo in panchina. A centrocampo poi confermatissimi Anguissa e Lobotka con Zielinski che vince il ballottaggio con Traoré. Davanti poi il tridente è quello più classico con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

L’undici del Torino

Matteo Paro sceglie il solito 3-4-1-2, in porta Milinkovic-Savic. A protezione dell’estremo difensore il terzetto è composto da Djidji, Buongiorno e Masina. La linea a quattro di centrocampo è formata da Bellanova, Gineitis, Linetty e Ricardo Rodriguez. Sarà poi Vlasic e fare da supporto alle due punte Zapata e Pellegri con Sanabria inizialmente in panchina.