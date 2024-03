Il Parma la ribalta con Delprato: contro il Brescia finisce 2-1, +9 sulla seconda

L’anticipo del 29° turno di Serie B, Parma–Brescia termina 2-1 per i ducali. Dopo i primi 45 minuti, le Rondinelle sono passate in vantaggio grazie alla rete di Jallow arrivata al 16′. Importante occasioni per i padroni di casa allo scadere della prima frazione di gioco con Benedyczak: il polacco ha sbagliato il calcio di rigore calciando debolmente con il polacco che si è fatto ipnotizzare da Avella.

Nel secondo tempo i ducali cambiano passo e dopo neanche sette minuti dall’inizio della ripresa trovano il pari con Man, abile a sfruttare un’indecisione di Papetti. Il rumeno, a tu per tu con Avella, riporta il match in parità. Tantissime le occasioni sciupate dai padroni di casa: prima Partipilo, poi Di Chiara. Ma all’88esimo arriva la svolta del match: ingenuità di Huard che dopo aver fermato in maniera irregolare Man, si becca il secondo giallo per proteste lasciando le Rondinelle in inferiorità numerica. Al 90′ il Parma la ribalta: cross di Osorio per Delprato, che di testa supera Avella. Dopo 7 minuti di recupero, al Tardini il Parma si impone 2-1 sul Brescia e allunga a +9 sulla Cremonese.