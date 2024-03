Le parole di Matteo Paro al termine di Napoli-Torino: il vice allenatore granata al termine del match pareggiato contro gli azzurri al Maradona: “Napoli squadra forte che ha sbagliato poco. Siamo stati bravi a pareggiare. Spirito giusto, forse avremmo potuto fare meglio nel primo tempo. Pareggio meritato. Siamo stati bravi a stare bassi e lavorare dietro, potevamo sfruttare meglio le ripartenze. Sono contento per Sanabria. Ha avuto tante occasioni e non ha segnato, oggi si e sono felice. Deve lavorare più possibile per mantenere un buon livello di forma”.