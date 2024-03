Il giorno dopo il comunicato della Lazio che ha di fatto confermato la fiducia a Maurizio Sarri, l’allenatore biancoceleste, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Io la sento quotidianamente la fiducia del club e se esposta pubblicamente mi fa piacere, ma non è che mi mancasse niente da questo punto di vista.

Moggi? Mi mette in difficoltà perché devo rispondere a una radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto ai non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto della Juve è stato sotto la mia gestione e in una storia ultracentenaria l’unica retrocessione che ha fatto la Juve è stata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il campionato di Serie B. Purtroppo ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, ma i fatti sono questi”.