Sinner-Kokkinakis, streaming e diretta tv Indian Wells: dove vederla oggi

Jannik Sinner debutta al Masters di Indian Wells contro Kokkinakis. La partita è in programma venerdì 8 marzo. Di seguito le indicazioni sull’orario e su dove vederla

Conto alla rovescia terminato per il ritorno in campo di Jannik Sinner. L’azzurro, imbattuto nel 2024 e vincitore dell’Australian Open e dell’Atp di Rotterdam, esordisce al Masters di Indian Wells contro Thanasi Kokkinakis.

Terza testa di serie del tabellone, Sinner si presenta al primo Mille della stagione come uno dei favoriti per la vittoria finale. Semifinalista della passata edizione, l’azzurro ha anche l’opportunità di superare Carlos Alcaraz al secondo posto della classifica mondiale. Per farlo è necessario arrivare almeno nella fase decisiva di un torneo che, da sempre, si contraddistingue per l’elevata competitività.

La conferma ulteriore arriva dall’avversario che Sinner dovrà affrontare al primo turno. Attuale numero 99 del mondo, Kokkinakis, vincitore al primo turno sull’americano Giron, può rappresentare un ostacolo insidioso per Jannik sulla superficie di gioco a lui più congeniale.

Sinner parte, ovviamente, con i favori del pronostico, forte di un ruolino di marcia immacolato quest’anno. L’azzurro non perde dalla finale di Torino contro Djokovic. Da allora solo vittorie in Coppa Davis, all’Australian Open e a Rotterdam. Tre i precedenti tra Sinner e Kokkinakis, tutti vinti dall’azzurro. L’ultimo, un anno fa, agli Internazionali d’Italia.

Sinner-Kokkinkakis, orario e dove vederla

La partita di secondo turno a Indian Wells tra Sinner e Kokkinakis è una di quelle che aprirà il programma di venerdì 8 marzo. La sfida è in programma alle 20 ora italiane, le 11 in California.

Come tutte le altre di Indian Wells sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con collegamento a partire dalle 19.30. Non è prevista la diretta in chiaro, né la replica su Supertennis come avveniva lo scorso anno con i Masters Mille con il match più importante di giornata.

Gli abbonati a Sky posso seguire il match in streaming su SkyGo, selezionando i canali indicati. Tutti i tornei di Tennis, inoltre, sono disponibili anche nell’abbonamento Sport di NowTv, la piattaforma di Sky che trasmette esclusivamente in streaming tutti gli eventi in esclusiva dell’emittente con abbonamenti mensili (senza vincoli) e annuali, quest’ultimo disponibile a 9.99€ al mese.

Dovesse qualificarsi, Sinner tornerà in campo domenica 10 marzo (con orario da definire) nel terzo turno contro il vincente del match tra Struff e Coric, previsto nella nottata italiana con inizio non prima delle 2. Stanotte big match per uno degli azzurri in tabellone, Matteo Arnaldi opposto al detentore del titolo, Carlos Alcaraz.