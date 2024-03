Ultim’ora Sinner, il gesto è commovente: i tifosi restano di stucco

Jannik Sinner è sempre più un campione affermato del mondo del tennis e l’ultimo gesto è stato davvero commovente per tutti i suoi fan

Jannik Sinner, impegnato nel torneo di Indian Wells ha qualcosa di speciale anche nei modi di vivere la sua professione. Oltre ad essere amatissimo dai tifosi ha anche un ottimo rapporto con gli altri grandi tennisti.

Jannik Sinner proverà ad agguantare la seconda posizione del ranking Atp nelle prossime settimane, scavalcando Carlos Alcaraz tra Indian Wells e Miami. Il numero 3 del mondo, miglior giocatore italiano di sempre, numeri alla mano, non è ancora sazio della sua ascesa e dopo aver portato a casa gli Australian Open si sta preparando per altri grandi successi. Non sarà semplice battagliare con gente del calibro di Djokovic e Alcaraz, ma Sinner ha tutte le carte in regola.

Quello che sorprende di questo magnifico atleta è la capacità di mantenere sempre alta la concentrazione e non perdere mai l’obiettivo. Per lui lo scopo è quello di arrivare più in alto possibile in classifica e con la giusta determinazione e il grande lavoro che non lesina mai può davvero riuscirci. All’orizzonte per lui c’è una stagione da vivere da protagonista, dando del filo da torcere a tutti gli avversari del circuito.

Sinner, l’incontro con Nadal è esilarante: non si tratta di Rafa ma del figlio! – VIDEO

A Indian Wells, però, Jannik Sinner è stato protagonista anche di un altro evento particolare, che non riguarda in senso stretto il campo da tennis. Si perché il giocatore azzurro ha trascorso una piacevole parentesi con il figlio di Rafa Nadal. Il piccolo Rafael Nadal Perelló, figlio del campione spagnolo e di sua moglie Maria Francisca Perelló, nato nell’ottobre del 2022, ha seguito il padre negli Stati Uniti, per assisterlo nel suo ritorno in campo che purtroppo però non avverrà alla luce del ritiro anticipato. Intanto nel bellissimo video condiviso su X (Twitter) lo si vede giocare proprio con Sinner, mentre la madre lo osserva divertita.

A quanto sembra Jannik ci sa fare anche con i bambini e non è apparso per nulla impacciato nella circostanza. Contro Nadal non potrà più giocarci nel Master 1000 americano, visto il ritiro prematuro dello spagnolo, ma nel frattempo ha deciso di “fronteggiare” un altro esponente della famiglia.

Sinner-Nadal? Sì ma non l’incontro che pensate voi 🤣 Il figlio del tennista spagnolo si diverte a giocare con Sinner⚽️🎾#EurosportTENNIS #Sinner #Nadal pic.twitter.com/3jg06jPzK4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 6, 2024

Il tutto si è risolto con qualche calcio al pallone (da calcio e non da tennis) e tantissime risate divertenti.