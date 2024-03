Caso Verstappen, scoppia la bufera: ex Ferrari all’attacco

Un grande ex ferrarista parte all’attacco di Verstappen: il caso è aperto, arrivano dichiarazioni durissime

Nonostante la Formula 1 sia ufficialmente ripartita, con un Mondiale che promette scintille, è sotto la lente d’ingrandimento quanto accaduto in casa Red Bull. E Verstappen, in tal senso, è stato attaccato da un ex Ferrari.

Ad ogni modo il primo GP, andato in scena in Bahrain, ha visto il trionfo delle Red Bull con Sainz sul gradino più basso del podio e Leclerc bersagliato dalla sfortuna (e dal gravissimo problema ai freni) che ha chiuso quarto. La Ferrari poteva fare di meglio, questo è certo. Ma intanto la riconferma in pista del tre volte campione del Mondo Max Verstappen suona come un forte avvertimento per quel che riguarda la corsa al titolo.

Ad ogni modo in casa Red Bull è scoppiato il caso Christian Horner, con il Team Principal della Scuderia di Milton Keynes che è finito al centro di pettegolezzi su una presunta storia con una dipendente Red Bull. Al di là di ciò, quello che ha davvero lasciati spiazzati proprio tutti è stato il comportamento di Jos Verstappen, papà del pilota belga-olandese.

“Finchè Horner resterà al suo posto ci sarà tensione“, uno stralcio delle sue parole riprese dal ‘Daily Mail’ con Verstappen Sr che ha rincarato la dose: “C’è il rischio che il team venga distrutto, Horner fa la vittima mentre è lui a causare problemi. Non si può andare avanti così”.

In tal senso nelle scorse ore è intervenuto un ex pilota della Ferrari che non le ha certamente mandate a dire Jos Verstappen, attaccandolo su tutta la linea.

L’ex Ferrari stronca Verstappen: ecco cosa è successo

Dal 2006 al 2013 è stato un pilota della Ferrari, affiancando Michael Schumacher nel suo ultimo anno alla guida della ‘Rossa’. Adesso Felipe Massa è tornato a parlare di Formula 1 e lo ha fatto per affrontare un tema caldissimo che, in casa Red Bull, sembra abbia creato più di una tensione.

I guai di Horner e soprattutto le dichiarazioni di Jos Verstappen: l’ex pilota brasiliano, partendo da queste, non ha dubbi e condanna il comportamento del papà del campione del mondo. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, Massa ha condannato il comportamento di Jos Verstappen che ha finito per dare un cattivo esempio. “Il padre di un pilota non può discutere pubblicamente di questioni che esulano dal suo ruolo. Non è affatto giusto”.

L’ex ferrarista ha poi così concluso il suo pensiero: “Certi problemi vanno affrontati internamente dalla squadra. Non pubblicamente”. Le ultime dichiarazioni del papà di Max, sopracitate, hanno lasciato il segno e gettato benzina sul fuoco riguardo al futuro del pilota della Red Bull: per lui, con grande sorpresa, si parla addirittura di possibile addio a fine anno.