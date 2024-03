Colpaccio Ferrari dalla Red Bull: l’annuncio di Hamilton

Un clamoroso colpo di scena in vista del futuro: dalla Red Bull alla Ferrari, arriva l’annuncio di Lewis Hamilton

Il Bahrain è stato solo il primo passo di una stagione che è sulla carta la più lunga della storia della Formula 1 che prosegue con la corsa in Arabia Saudita. La Ferrari, se da un lato ha potuto gioire per il terzo posto di Sainz, d’altro canto ha dovuto fare i conti con la giornata particolare in cui è incappato Charles Leclerc.

La ‘Rossa’ guidata dal talento monegasco ha registrato un gravissimo problema ai freni che ha mandato in fumo le possibilità dell’ex Alfa Romeo Sauber di puntare a riprendere il campione del mondo Max Verstappen. È solo l’inizio e mai come quest’anno le ambizioni della Ferrari sembrano rinate, con la prima vera macchina ‘creata’ dal Team Principal Frederic Vasseur.

Il distacco dalle Red Bull pare, comunque, molto difficile da colmare. Ecco perché la Scuderia di Maranello ha deciso per il 2025 di registrare un cambio quasi epocale: perché Lewis Hamilton, dopo una vita tra McLaren e Mercedes, ha alla fine accettato la corte del Cavallino rampante e affiancherà Charles Leclerc tra meno di un anno.

Hamilton si è detto concentrato sulla sua ultima annata in Mercedes ma allo stesso tempo esaltato all’idea di poter realizzare il sogno di ogni pilota: quello di guidare una Ferrari. Il pilota inglese nelle scorse ore ha parlato a ruota libera e lo ha fatto tirando in ballo anche la Red Bull.

In vista di decisioni future che potrebbero coinvolgere da un lato il Team italiano e dall’altro Adrian Newey, direttore tecnico della Scuderia di Milton Keynes.

Hamilton più Newey alla Ferrari: l’annuncio di Lewis

Lo scorso 1 febbraio il mondo si è quasi fermato davanti al comunicato ufficiale che parlava di Hamilton in Ferrari dal 2025. Adesso, però, lo scossone potrebbe essere doppio. In una sua intervista Newey ha rivelato come tra i suoi rimpianti vi sarebbe quello di lavorare con Hamilton e per la Ferrari.

E a questo punto, perché non cogliere due piccioni con una fava? Il caos scoppiato recentemente in Red Bull ha portato anche alla clamorosa ipotesi di una rescissione di Max Verstappen, con suo papà Jos che si è scagliato contro Horner dopo lo scandalo che ha coinvolto il Team Principal della Red Bull.

Adesso si fa fortissima l’idea che la Ferrari, dal 2025, possa pensare di accogliere in Scuderia proprio Newey, artefice del miracolo Red Bull da qualche anno a questa parte. Per il progettista, però, Lewis Hamilton non ha minimamente srotolato il tappeto rosso. Anzi.

“So che Adrian si prende il merito del lavoro di tutti”, comincia così il sette volte campione del mondo assai freddo all’idea di lavorare con la ‘mente’ dietro alla Red Bull. “Non è merito di una sola persona, ci sono tanti ingegneri”, ha dichiarato Hamilton a ‘Motorsport-total.com’.

L’inglese, virtualmente già pilota della Ferrari, smorza infine i toni: “Quest’anno correrò ancora contro di lui, sul prossimo anno non posso affermare nulla“. I tifosi della Ferrari sognano, Hamilton un pò meno: il nome di Adrian Newey comincia a farsi fortissimo per il futuro della ‘Rossa’.