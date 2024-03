ESCLUSIVA SI – Barcellona, la candidatura di Flick non scalda

In casa Barcellona si continua silenziosamente a lavorare sul successo di Xavi e uno dei nomi candidati alla successione del catalano è Hansi Flick. La sua candidatura però non sembra scaldare i blaugrana. Per i catalani, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, rimane infatti “freddo” l’interesse per il tecnico tedesco. Al momento, Flick è alla ricerca di una nuova panchina dopo l’esonero arrivato a conclusione di una negativa esperienza alla guida della Germania.

Barcellona, Flick è solo uno dei nomi

Già nei mesi scorsi, gli aggiornamenti riguardanti la panchina del Barcellona avevano inserito Hansi Flick tra i nomi presi in considerazione, ma sempre indietro nelle preferenze. Il profilo preferito da parte della dirigenza del Barcellona, infatti, è sempre un tedesco ovvero Jurgen Klopp. L’allenatore ex Borussia Dortmund sarebbe in cima ai desideri dei catalani, visto che al termine della stagione lascerà il Liverpool. Anche se non è ancora chiarissimo se Klopp abbia intenzione di tornare ad allenare fin da subito

Flick e i suoi “fratelli”

Il Barcellona comunque terrà in considerazione la candidatura dell’ex allenatore del Bayern Monaco. Flick è nella lista dei profili comunque considerati in alternativa. Con lui ci sono sempre anche Conte che comunque preferisce una soluzione italiana e Sergio Conçeiçao sempre in predicato di lasciare il Porto per una formazione top in Europa. C’è comunque tempo per il Barcellona per fare la sua scelta. Xavi lascerà, come annunciato, a fine stagione e in questo finale di annata sta dimostrando di avere ancora delle armi per tenere sulla corda i blaugrana.