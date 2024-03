Juventus, Allegri: “Abbiamo fatto bene. Polli sul primo gol”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida contro l’Atalanta pareggiata 2-2. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, potevamo fare meglio sui due gol. Nel secondo tempo siamo stati molto più arrembanti, bisogna sicuramente migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio. Facciamo buone partite, ma prendiamo gol troppo facilmente“.

Sul momento della Juventus

Come si ritrova la solidità: “Andando a lavorare sulle situazioni, sono momenti, oggi abbiamo recuperato un punto sul Bologna e mantenuto il distacco sull’Atalanta. Ai ragazzi non posso rimproverare niente. I ragazzi hanno avuto una bella reazione, l’impegno non è mai mancato“.

I numeri la preoccupano: “No, è tutto un percepire, i 58 punti sono gli stessi. Questi momenti servono per far crescere la squadra e i giovani. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di giocare in Champions. Abbiamo cercato di costruire a quattro dietro, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Contro una squadra che marca a uomo gli inserimenti da dietro sono importanti”

Sulla grinta mancante: “Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio a campo aperto, peggio vicino all’area mentre nel primo non ci hanno mai impensierito. Queste sono situazioni ch dobbiamo sicuramente migliorare“.

Sullo striscione dei tifosi: “Sicuramente fa piacere perché vuol dire che hanno riconosciuto il lavoro, stasera hanno aiutato la squadra e tutti insieme dobbiamo raggiungere un obiettivo. La squadra e l’allenatore possono essere criticate ma sul piano dell’impegno non abbiamo niente da rimproverarci“.

Sui singoli di Juventus e Atalanta

Su Koopmeiners: “Assolutamente no, siamo stati polli su quella punizione. Oggi non era una partita semplice, non sembra ma questo risultato vale molto“.

Soddisfatto di Milik: “Sono contento perché ha fatto una buona prestazione come tutta la squadra. L’obiettivo non ci deve sfuggire, i giocatori stanno migliorando e in questo momento di difficoltà crescono. Giocare nella Juventus non è facile“.