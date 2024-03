Paura in NBA: collassa in campo, immagini terrificanti

Momenti di grande tensione e paura in NBA con il giocatore che è collassato in campo. Le immagini hanno scosso il pubblico

L’NBA regala emozioni in ogni partita: una stagione lunga divisa tra la regular season e i playoff. Ad Ovest stanno disputando una grande stagione gli Oklahoma City Thunder mentre ad Est i protagonisti assoluti, fino ad ora, sono i Boston Celtics. Uno sport faticoso con diversi viaggi e giocatori sottoposti a grande sforzo.

Una situazione che, probabilmente, ha contribuito ad uno dei momenti di più grande tensione e paura all’interno della stagione. Biyombo, trentunenne centro degli Oklahoma City Thunder ha preoccupato tutti i suoi tifosi ma in generale tutti gli appassionati di questo sport.

Siamo in uno dei time out del match fuori casa, vinto per 128 a 120, contro i Portland Trail Blazers: Biyombo ha perso i sensi ed è crollato vicino alla sua panchina. Una scena terribile e che ha generato paura e preoccupazione in tutto il palazzetto.

Nella storia dello sport sono diverse le scene simili a quelle capitate al centro dell’OKC: nel mondo del calcio impossibile dimenticare quanto successo a Eriksen nel corso del match della sua Danimarca all’ultimo Europeo. Situazioni che, a volte, hanno portato a delle vere e proprie tragedie: per fortuna con Biyombo le cose non sono andate così anche se la paura è stata tanta.

NBA, paura per Biyombo: la ricostruzione

Immagini veramente terribili e che hanno spaventato i tifosi presenti, il pubblico a casa e soprattutto i protagonisti in campo. Come abbiamo detto il match è quello tra Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers, sfida che ha portato all’ennesimo successo di OKC nonostante l’accaduto.

Biyombo è in piedi, in attesa dell’arrivo dei suoi compagni pronto a dargli il cinque prima di riunirsi intorno al coach e ascoltare le indicazioni necessarie per andare a vincere la partita. Sembra uno scena normale come se ne vedono tante sui campi di basket: ad un certo punto il classe 1992 va all’indietro, cade di schiena colpendo anche un giocatore.

A questo punto inizia il momento di paura e panico in campo: lo staff sanitario entra immediatamente e la partita è stata sospesa in attesa di notizie positive successivamente arrivate. Biyombo è stato comunque sottoposto ai controlli del caso: il giocatore sembra stare bene ma, ovviamente, il terrore è stato tanto e le immagini hanno subito fatto il giro del web.