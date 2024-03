Terremoto Red Bull: clausola Verstappen

Il mondo della Formula 1 è senza parole: Max Verstappen via dalla Red Bull, ecco la clausola che deciderà tutto

Sin dall’esordio in Bahrain della scorsa settimana, la Formula 1 è ripartita dal trend della passata stagione. A trionfare è stata la Red Bull di Max Verstappen, davanti al compagno di team Sergio Perez e al ferrarista Carlos Sainz. Nelle scorse ore è però scoppiato un vero e proprio caso che riguarda il campione del mondo in carica.

La Red Bull non se la passa affatto bene, dopo il caso Horner, poi parzialmente rientrato, e le polemiche annesse. Ad ogni modo a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il papà di Verstappen, Jos, che non ha risparmiato una pesantissima critica all’operato del boss di Red Bull. Un attacco in pubblico che ha sconvolto in molti e lasciato i tifosi senza parole: a questo punto, per il futuro, si sono aperte diverse clamorose possibilità.

Una di queste potrebbe riguardare l’addio di Max Verstappen, legato comunque da un lungo contratto con la Scuderia di Milton Keynes. Ad ogni modo, le parole di Verstappen Senior possono presagire ad un futuro traballante in Red Bull per il tre volte campione del mondo.

Nelle ultime ore, oltre alla possibilità che Mercedes possa seriamente puntare a Verstappen per il 2025 – rumor tutt’altro che confermato – ciò che ha maggiormente interessato i fan è la presunta presenza di una clausola rescissoria nel contratto del belga-olandese. Ecco quindi cosa sta effettivamente succedendo e quelli che sono i concreti rischi per il futuro: dal caso Horner in poi, la Red Bull è diventata una polveriera pronta a scoppiare.

Verstappen via con la clausola: ecco i dettagli

Max Verstappen via dalla Red Bull per firmare con la Mercedes. Una possibilità ventilata nei giorni scorsi e che il papà di Max, Jos, pare abbia alimentato. Che si tratti di un ‘dispetto’ a Horner o di una possibilità concreta, questo non è dato saperlo. Non ancora, al momento.

Uno scenario che pare sia stato oggetto di discussione tra Verstappen Senior e Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, prima del GP del Bahrain.

La presunta clausola, si vocifera, sia legata al consulente della Scuderia Red Bull Racing Helmut Marko. Quest’ultimo, però, ai microfoni di ‘OE24’ non ha voluto sbilanciarsi sottolineando come non avesse intenzione di “commentare queste voci”.

Questa potenziale clausola potrebbe aprire una pista fino ad ora mai esplorata per il pilota olandese: se Marko si ritirasse dalla Red Bull, allora Verstappen potrebbe liberarsi senza alcun problema dal vincolo contrattuale. Staremo a vedere come andrà a finire.